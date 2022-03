O tema do dia continua, infelizmente, a ser a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A todas as horas são reveladas novas informações do que se passa no país liderado por Volodimir Zelensky e que nos deixam a todos com o coração nas mãos.

Para ajudar na luta contra as investidas russas, vários grupos e pessoas individuais em todo o mundo estão a unir esforços para deitar abaixo sites de serviços e entidades importantes russas. Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se considera que os ataques informáticos aos sites russos podem ajudar a Ucrânia. Participe.

Considera que os ataques informáticos aos sites russos podem ajudar a Ucrânia?

A Ucrânia está a resistir incrivelmente aos fortes ataques da Rússia. Os homens do país estão a ser obrigados a lutar, devido à Lei Marcial, mas muitos já o estão a fazer por verdadeiro gosto e orgulho em combater o país.

Mas a guerra também está a ser feita fora do território, nomeadamente através de ataques DDoS a vários sites de serviços e entidades importantes e com um peso significativo na Rússia. O popular grupo Anonymous começou por declarar uma guerra cibernética contra o governo russo logo no início das invasões do país de Vladimir Putin.

Para impulsionar ainda mais esta ajuda, a Ucrânia criou o grupo IT ARMY of Ukraine, que se trata se um verdadeiro exército digital como o objetivo de angariar pessoas com conhecimento e talento para realizar ataques informáticos ou denúncias a diversas páginas da Rússia. Esses mesmos ataques têm surtido diversos efeitos, sendo que o dia de ontem (28) ficou marcado pelo informação de que o banco Sberbank, o maior da Rússia e da Europa de Leste, estava já offline devido aos ataques, assim como o site do Serviço Federal de Segurança russo.

Assim, participe na nossa questão semanal e diga-nos então se considera que os ataques informáticos aos sites russos podem ajudar a Ucrânia nesta guerra.

