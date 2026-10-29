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Compre agora, pague depois: as regras mudam uma semana antes da Black Friday

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A Black Friday chega a 27 de novembro, mas quem gosta de pagar em prestações deve marcar outra data no calendário. A 20 de novembro de 2026, o «compre agora, pague depois» passa a estar abrangido pelas regras europeias do crédito aos consumidores. Na prática, deixa de ser uma espécie de “terra de ninguém”.

Compre agora, pague depois nas compras da Black Friday
Imagem: Daviles/iStock

Em causa está a Diretiva (UE) 2023/2225, de 18 de outubro de 2023, a nova lei europeia do crédito aos consumidores. Com ela, esta forma de pagamento passa a seguir regras que já protegem quem contrata, por exemplo, um crédito pessoal.

Nota: segundo as fontes consultadas à data de redação deste artigo, a transposição da diretiva para a legislação nacional ainda não estava concluída.

O que é o «compre agora, pague depois» e porque ganhou tanto espaço

O «compre agora, pague depois» (em inglês, buy now, pay later ou BNPL) permite levar já o produto ou o serviço e pagar mais tarde. Depois, pode pagar de uma só vez ou em prestações. A opção surge no momento de pagar, tanto nas lojas online como nas lojas físicas.

Até agora, porém, este financiamento ficava, em regra, fora do Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de junho, que regula o crédito aos consumidores em Portugal. Por isso, escapava às regras de informação, à avaliação da solvabilidade e ao direito de livre revogação aplicáveis a outros créditos.

Já aqui explicámos como funciona a divisão de compras online em várias prestações. A grande novidade, agora, é o enquadramento legal.

O que muda a 20 de novembro para quem paga em prestações

De acordo com a diretiva e com a DECO PROteste, as novas regras passam a abranger:

  • contratos de valor inferior a 200 €;
  • créditos sem juros nem outros encargos;
  • montantes até 100.000 € (o limite atual é de 75.000 €);
  • os produtos de «compre agora, pague depois».

Ficam de fora alguns pagamentos diferidos simples. É o caso de quando o próprio comerciante financia a compra, sem crédito de terceiros, sem juros ou encargos e a curto prazo.

Além disso, quem concede crédito terá de avaliar a capacidade financeira do consumidor, com base nos rendimentos e nas despesas. Se essa análise for automática, o consumidor pode pedir explicações e a intervenção de uma pessoa.

A publicidade também muda. Passa a incluir um aviso sobre custos e riscos e não pode sugerir que um empréstimo melhora a situação financeira de quem o pede. Ainda assim, alguns pormenores, sobretudo nos créditos de pequeno valor ou sem encargos, vão depender da lei nacional.

Direito de desistir e informação clara antes de aceitar pagar mais tarde

Nos contratos abrangidos, o consumidor pode desistir no prazo de 14 dias, sem ter de explicar porquê. Segundo a DECO PROteste, este direito passa a valer também para o «compre agora, pague depois».

Caso não tenha recebido os termos e condições e as informações obrigatórias, o prazo pode prolongar-se até 12 meses e 14 dias após a celebração do contrato, de acordo com o Banco de Portugal. Atenção, porém: este direito diz respeito ao contrato de crédito e não substitui os direitos ligados à compra em si.

Quanto à informação, a Ficha de Informação Normalizada (FIN) passa a destacar, logo na primeira página:

  • a Taxa Anual Nominal (TAN);
  • a Taxa Anual de Encargos Efetiva Global (TAEG);
  • o Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC);
  • os custos em caso de atraso no pagamento.

A segunda página inclui o valor da prestação, o aviso sobre as consequências dos atrasos e a informação sobre livre revogação e reembolso antecipado. Além disso, tudo deve ser legível, por exemplo, no ecrã de um telemóvel.

Assim, antes de aceitar, peça este documento, confirme o total a pagar e pergunte o que acontece se uma prestação ficar por pagar.

Cartões pré-aprovados e limites que sobem sozinhos deixam de ser permitidos

A diretiva determina que ninguém pode conceder crédito sem pedido prévio ou acordo expresso do consumidor. Entre as práticas visadas estão:

  • o envio de cartões de crédito pré-aprovados sem pedido;
  • a criação de uma facilidade de descoberto por iniciativa de quem concede o crédito;
  • o aumento do limite do cartão ou do descoberto sem acordo do cliente;
  • as ultrapassagens de crédito sem previsão no contrato.

Em Portugal, o envio de cartões não pedidos já era proibido desde 2009, salvo renovações e substituições. A novidade está na proibição de aumentar limites ou criar novas facilidades sem pedido expresso.

Os anúncios também mudam. Deixa de ser permitido apresentar o crédito como substituto da poupança ou afirmar que o historial no Banco de Portugal não pesa na decisão.

Como comparar o custo real das prestações com um crédito pessoal

Para comparar com rigor, reúna os mesmos dados em cada proposta: montante financiado, prazo, prestação, TAEG, total a pagar, encargos por atraso e custos de seguros ou comissões. Isto porque a prestação, sozinha, diz pouco.

Exemplo com valores fictícios: a loja propõe 24 prestações de 135 €, ou seja, 3240 € no total. Outra proposta indica 24 prestações de 131 €, mas com 120 € de encargos, o que dá 3264 €. Por outras palavras, a prestação mais baixa não é a mais barata.

Se estiver a ponderar um crédito pessoal, use simuladores para confirmar o valor das mensalidades e o total a pagar em diferentes prazos.

Compre agora, pague depois na Black Friday: em síntese

Na Black Friday, e nos dias antes e depois, convém lembrar que pedir dinheiro emprestado tem custos. Por isso, avance apenas se o orçamento comportar mais uma prestação, depois de pagas as despesas fixas do mês.

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Autor: Mário Sousa
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Tags:
black friday compras online compre agora pague depois crédito deco proteste prestações

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