Viajar para outro país, nesta época natalina, pode trazer algumas surpresas na conta do telemóvel, sobretudo quando não temos atenção ao consumo de dados móveis. Entre mapas, redes sociais, vídeos e aplicações em segundo plano, é fácil gastar mais Internet do que o esperado.

Felizmente, existem algumas formas de preparar o smartphone antes de sair de casa e evitar gastos desnecessários durante a viagem.

Descarregue os mapas antes de sair

Uma das aplicações que mais pode dar jeito durante uma viagem é o Google Maps, no entanto, utilizar mapas e navegar constantemente pode consumir dados móveis, especialmente quando estamos sempre a consultar novos locais.

Uma boa solução passa por descarregar os mapas da região que vamos visitar enquanto ainda temos acesso a uma rede Wi-Fi.

No Google Maps, basta:

Desta forma, podemos consultar o mapa mesmo sem ligação à Internet. Algumas funcionalidades, como as informações de trânsito em tempo real, deixam de estar disponíveis.

Descarregue músicas, filmes e séries

Se costuma ouvir música ou ver filmes e séries durante as viagens, pode poupar dados móveis ao descarregar estes conteúdos antecipadamente, enquanto está ligado a uma rede Wi-Fi.

Aplicações como Spotify, Netflix e YouTube permitem guardar determinados conteúdos no telemóvel para os consultar sem ligação à Internet, dependendo do serviço e do plano subscrito. O mesmo pode fazer com podcasts, garantindo algum entretenimento durante a viagem ou nos tempos de espera.

Desative as atualizações automáticas

As atualizações das aplicações podem consumir uma quantidade considerável de dados móveis, especialmente quando envolvem jogos ou aplicações de grandes dimensões, para evitar que estas transferências aconteçam durante a viagem, pode configurar a loja de aplicações para atualizar apenas através de Wi-Fi.

No Android, abra a Google Play Store:

Controle as aplicações que utilizam dados em segundo plano

Nem sempre estamos a utilizar o telemóvel para gastar dados móveis. Algumas aplicações continuam a comunicar com a Internet mesmo quando não estão abertas, seja para atualizar conteúdos, sincronizar informações ou apresentar notificações.

Se encontrar aplicações que estejam a consumir demasiados dados, pode restringir a respetiva utilização em segundo plano ou desativar o acesso aos dados móveis quando não forem necessários.

Evite descarregar fotografias e vídeos automaticamente

Aplicações como o WhatsApp podem descarregar fotografias, vídeos e outros ficheiros automaticamente sempre que recebemos mensagens. Durante uma viagem, sobretudo quando estamos em vários grupos, este comportamento pode aumentar bastante o consumo de dados móveis.

Para evitar este problema, pode alterar as definições de transferência automática:

Desta forma, pode continuar a receber mensagens e fotografias sem ter de descarregar automaticamente todos os ficheiros que lhe enviam.

Atenção ao roaming quando viaja para o estrangeiro

Antes de viajar para o estrangeiro, convém verificar as condições de utilização dos dados móveis no destino.

Na União Europeia, a regra Roam Like at Home permite utilizar o tarifário nacional noutros países da UE, Islândia, Liechtenstein e Noruega, sem custos adicionais de roaming. Ainda assim, podem aplicar-se limites de utilização responsável, sobretudo nos tarifários com dados ilimitados.

Já fora deste espaço, o roaming pode representar custos bastante elevados. Nesses casos, uma alternativa é adquirir um cartão SIM local ou um eSIM com um pacote de dados adequado à duração da viagem.

Prepare o telemóvel antes de viajar

Poupar dados móveis durante uma viagem não significa deixar de utilizar o smartphone, mas sim fazer uma melhor gestão dos recursos disponíveis.

No final, são pequenos preparativos que podem fazer a diferença, por isso, antes de fazer as malas, reserve alguns minutos para preparar o Android e evitar surpresas no consumo de dados durante a viagem.

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.