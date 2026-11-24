Abra o navegador, escreva www.pplware.com e carregue em Enter. Em poucos instantes, aparecem notícias, imagens e links no ecrã. É um gesto tão habitual que raramente paramos para pensar no que aconteceu pelo meio. Mas nós vamos explicar… passo a passo!

O navegador interpreta o endereço

Tudo começa na barra de endereços. Se escrever “previsão do tempo”, o navegador normalmente envia o texto para o seu motor de pesquisa.

Se escrever um endereço completo, como https://www.pplware.com/ , interpreta-o como um URL e identifica as suas partes:

https é o esquema. Indica que o navegador deve usar HTTP através de uma ligação segura.

é o esquema. Indica que o navegador deve usar HTTP através de uma ligação segura. www.pplware.com é o nome do anfitrião que o navegador pretende contactar.

é o nome do anfitrião que o navegador pretende contactar. / é o caminho. Neste exemplo, aponta para a raiz do site. Noutro endereço, um caminho como /noticias/ pode indicar uma secção específica.

Um URL também pode incluir parâmetros a seguir a ? e um fragmento a seguir a # . Num endereço ilustrativo como https://exemplo.com/artigo?idioma=pt#comentarios, o navegador envia o caminho /artigo e o parâmetro idioma=pt no pedido HTTP.

O fragmento #comentarios fica do lado do navegador, que o pode usar para saltar para essa secção da página.

O DNS ajuda a encontrar o destino

O navegador conhece o nome do site, mas precisa de um endereço IP para estabelecer uma nova ligação. É aí que entra o DNS, sigla de Domain Name System. A analogia da lista telefónica ajuda, isto é, a partir de um nome, o sistema permite obter um ou mais endereços a que o navegador se pode ligar.

Se já houver uma resposta válida em cache, o navegador pode aproveitá-la. Caso contrário, a consulta segue para um resolvedor DNS. Se este também precisar de procurar a resposta, pode consultar sucessivamente servidores que indicam onde encontrar a informação sobre o domínio, até chegar aos servidores responsáveis pelos seus registos.

A resposta pode ficar em cache durante o período indicado pelo respetivo TTL, ou tempo de vida.

O IP obtido pode pertencer a uma rede de distribuição de conteúdos, ou CDN. Nesse caso, o navegador liga-se a um servidor dessa rede, que pode responder com uma cópia em cache, por exemplo de uma imagem. Quando precisa de obter o ficheiro, pode pedi-lo ao servidor de origem.

Uma visita pode, portanto, beneficiar de uma cache na rede mesmo que seja a primeira vez que aquele navegador abre o site.

Como se estabelece uma ligação segura?

Se tiver de abrir uma nova ligação HTTPS, o navegador pode seguir caminhos diferentes consoante a versão de HTTP que consegue usar com o servidor.

Versão Como funciona numa ligação HTTPS HTTP/1.1 Usa TCP para estabelecer a ligação e TLS para proteger a comunicação. HTTP/2 Também usa TCP e TLS. Permite intercalar dados de vários pedidos e respostas na mesma ligação. HTTP/3 Usa QUIC, um protocolo de transporte que funciona sobre UDP e integra a negociação TLS 1.3. Também permite transportar vários pedidos na mesma ligação.

Quando é preciso abrir uma ligação TCP, o processo começa normalmente com três mensagens. O navegador envia SYN, o servidor responde com SYN-ACK e o navegador confirma com ACK. Segue-se a negociação TLS. Numa negociação com certificado, o navegador verifica se o certificado apresentado é válido para o nome a que se está a ligar e se a respetiva cadeia é de confiança.

As duas partes estabelecem também as chaves que permitem cifrar a comunicação e detetar alterações aos dados em trânsito.

No HTTP/3, a negociação de segurança faz parte do estabelecimento da ligação QUIC. Há ainda uma diferença quando se perde um pacote. Em HTTP/2, a perda pode atrasar vários pedidos na mesma ligação TCP enquanto se recuperam os dados em falta.

Em HTTP/3, um fluxo que tenha recebido os seus dados pode continuar mesmo que outro esteja à espera de uma retransmissão.

O navegador pede a página

Para abrir a página inicial, o navegador envia normalmente um pedido com o método GET. O pedido identifica o site e o caminho pretendido e inclui cabeçalhos. O cabeçalho Accept , por exemplo, indica os tipos de conteúdo que o navegador aceita. O pedido também pode incluir cookies aplicáveis, como os que permitem ao site reconhecer uma sessão iniciada.

A resposta traz um código de estado, cabeçalhos e, conforme o caso, um corpo. Eis quatro situações que pode encontrar ao abrir uma página:

200 OK — o pedido teve sucesso. No caso de uma página, o corpo pode conter o HTML.

— o pedido teve sucesso. No caso de uma página, o corpo pode conter o HTML. 301 Moved Permanently — o recurso mudou de endereço. O cabeçalho Location indica para onde o navegador deve seguir.

— o recurso mudou de endereço. O cabeçalho indica para onde o navegador deve seguir. 304 Not Modified — o navegador perguntou se a sua cópia continuava atual e recebeu indicação de que a pode reutilizar. A resposta vem sem o corpo do recurso.

— o navegador perguntou se a sua cópia continuava atual e recebeu indicação de que a pode reutilizar. A resposta vem sem o corpo do recurso. 404 Not Found — o servidor não encontrou o recurso pedido. Pode enviar uma página de erro com opções para continuar a navegar.

O HTML é muitas vezes o primeiro documento a chegar. À medida que o lê, o navegador encontra referências a folhas de estilo, scripts, imagens e tipos de letra. Cada recurso pode vir da cache ou dar origem a outro pedido, por vezes para um anfitrião diferente.

Como é que o HTML se transforma numa página?

O navegador pode começar a trabalhar enquanto ainda recebe o HTML. Vai construindo o DOM, uma representação do documento em árvore. Nela, um título, um parágrafo ou uma imagem correspondem a elementos que o navegador consegue localizar e atualizar. Em paralelo, pode começar a descarregar recursos que encontra pelo caminho.

Com a estrutura do documento e os estilos CSS aplicáveis, o navegador calcula as dimensões e a posição dos elementos visíveis. Depois, desenha o texto, os fundos e as imagens e, quando necessário, combina as diferentes camadas para apresentar o resultado no ecrã.

O JavaScript também influencia este processo. Um script pode alterar o texto de uma página, abrir um menu ou pedir mais dados. Dependendo da forma como foi incluído, pode até interromper temporariamente a leitura do HTML. Imagine que o título de uma notícia já apareceu, mas a fotografia ainda está a chegar.

Se o site tiver reservado espaço para a imagem, o texto pode ficar onde está. Se esse espaço só for calculado quando a fotografia chega, o parágrafo pode saltar precisamente quando ia começar a lê-lo.

Porque é que a segunda visita pode ser mais rápida?

Há três formas de poupar trabalho que é fácil confundir. Uma resposta DNS em cache pode evitar uma consulta. Uma ligação ainda aberta pode evitar uma nova negociação. E um ficheiro válido na cache HTTP do navegador pode ser usado sem voltar a ser descarregado.

Imagine que abre a página inicial e, logo a seguir, entra numa notícia. O navegador pode usar a ligação que já abriu para pedir o HTML da notícia e aproveitar a cópia da folha de estilos que descarregou na página inicial. Se a cópia desse ficheiro tiver de ser validada, o navegador pode perguntar ao servidor se houve alterações. Uma resposta 304 permite conservar a cópia com uma transferência menor.

A sequência depende do que o navegador já tem à mão e das regras de cache de cada recurso. É por isso que duas pessoas a abrir o mesmo endereço podem passar por etapas diferentes.

Veja os pedidos no seu navegador

Pode observar parte deste percurso no Chrome:

Abra as ferramentas de programador e escolha o separador Network. Introduza o endereço na barra do navegador e carregue em Enter. Na lista de pedidos, selecione o do documento principal. Abra Timing. Procure DNS Lookup, Initial connection e Waiting (TTFB). Algumas fases podem estar ausentes se o navegador tiver reutilizado uma ligação, por exemplo. Com as ferramentas abertas, recarregue a página com Disable cache ativo. Depois, desative a opção, carregue a página para preencher a cache e volte a carregar. Compare a coluna Size e os tempos dos ficheiros CSS, JavaScript e imagens. O Chrome pode indicar que certos ficheiros vieram da memória ou do disco. A opção desativa a cache HTTP do navegador enquanto as ferramentas estão abertas. O DNS e as ligações podem continuar a ser reutilizados.

A fase Waiting (TTFB) mostra quanto tempo o navegador esperou pelo primeiro byte depois de enviar o pedido. Essa espera inclui a latência da rede e o tempo que o servidor demorou a começar a responder. A partir daí, ainda há trabalho até surgir conteúdo no ecrã. E se o navegador estiver ocupado a executar JavaScript, até um botão que já se vê pode demorar a reagir.

Da próxima vez que uma página lhe parecer lenta, experimente reparar em que momento sentiu a espera, se foi antes de aparecer alguma coisa ou enquanto o conteúdo carregava ou depois de clicar.

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.