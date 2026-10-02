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Cibersegurança: SOC e MDR, quais as principais diferenças?

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No universo da cibersegurança existem cada vez mais conceitos, serviços e tecnologias que podem parecer semelhantes. SOC e MDR são dois exemplos. Embora estejam diretamente relacionados com a monitorização e resposta a incidentes de segurança, representam conceitos diferentes.

O que é um SOC?

SOC significa Security Operations Center, ou Centro de Operações de Segurança.

Um SOC é uma estrutura dedicada à monitorização e operação da segurança de uma organização. Pode ser constituído por uma equipa interna, ser totalmente entregue a uma entidade externa ou funcionar num modelo híbrido.

Entre as suas principais responsabilidades estão:

  • Monitorização de sistemas e redes;
  • Análise de eventos e alertas de segurança;
  • Deteção de comportamentos suspeitos;
  • Investigação de incidentes;
  • Gestão e acompanhamento de incidentes de segurança;
  • Apoio à resposta e contenção de ataques;
  • Análise de ameaças;
  • Produção de relatórios e indicadores de segurança.

Um SOC pode utilizar diversas tecnologias, como SIEM, EDR, XDR, firewalls, sistemas de deteção de intrusão e plataformas de threat intelligence.

Assim, o SOC deve ser entendido sobretudo como uma capacidade operacional de segurança, suportada por pessoas, processos e tecnologia.

E o que é MDR?

MDR significa Managed Detection and Response.

Neste caso estamos perante um serviço gerido de deteção e resposta, normalmente disponibilizado por um fornecedor especializado.

O objetivo é permitir que uma organização tenha acesso a capacidades avançadas de monitorização, deteção, investigação e resposta sem ter necessariamente de construir e manter internamente uma operação de segurança completa.

Um serviço MDR pode incluir:

  • Monitorização contínua;
  • Deteção de ameaças;
  • Investigação de alertas;
  • Threat hunting;
  • Análise de comportamentos;
  • Investigação de incidentes;
  • Contenção de ameaças;
  • Apoio à remediação;
  • Operação de tecnologias como EDR/XDR.

Muitos serviços MDR funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, embora o nível de serviço dependa do fornecedor e do contrato estabelecido.

SOC vs MDR: qual é a diferença?

A diferença pode ser resumida de uma forma bastante simples:

SOC é uma estrutura ou capacidade de operações de segurança. MDR é um serviço gerido de deteção e resposta.

Um SOC pode ser responsável por uma gama muito abrangente de atividades de segurança. O MDR, por outro lado, está particularmente orientado para detetar, investigar e responder a ameaças em nome do cliente.

SOCMDR
Security Operations CenterManaged Detection and Response
Estrutura/capacidade operacionalServiço gerido
Pode ser interno, externo ou híbridoNormalmente fornecido por terceiros
Pode abranger várias áreas de segurançaFoco em deteção e resposta
Pode utilizar SIEM, EDR/XDR, entre outras tecnologiasUtiliza normalmente EDR/XDR e outras tecnologias
Pode ter equipa própriaA equipa é normalmente do fornecedor
Pode funcionar 24/7Frequentemente disponibilizado 24/7

E onde entra o SIEM?

O SIEM (Security Information and Event Management) é uma tecnologia que pode fazer parte de um SOC ou de um serviço de segurança gerido.

De forma simplificada, o SIEM recolhe e correlaciona eventos provenientes de diferentes sistemas, permitindo identificar padrões que podem representar incidentes de segurança.

A relação pode ser representada desta forma:

Logs e eventos → SIEM/EDR/XDR → SOC → Investigação → Resposta

No caso de um serviço MDR, podemos ter:

Infraestrutura do cliente → Tecnologias de segurança → MDR → Deteção → Investigação → Resposta

É importante, por isso, não confundir SIEM, SOC e MDR. São conceitos relacionados, mas não equivalentes.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Cibersegurança MDR SoC

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