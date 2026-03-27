Ciberataque à Comissão Europeia! Cibercriminosos roubaram dados

A Comissão Europeia confirmou hoje ter sido alvo de um ciberataque que resultou no acesso indevido a dados alojados na sua infraestrutura digital, mais concretamente em sites do portal oficial da União Europeia.

Comissão Europeia admite que houve exfiltração de dados

De acordo com a informação conhecida até ao momento, os atacantes conseguiram explorar vulnerabilidades em sistemas associados a sites institucionais públicos da Comissão.

A Comissão Europeia admite que houve exfiltração de dados, embora a natureza exata da informação ainda não tenha sido totalmente divulgada. As equipas de cibersegurança da Comissão Europeia reagiram de forma célere:

isolaram os sistemas afetados

reforçaram medidas de proteção

evitaram a propagação do ataque

Este caso volta a mostrar uma realidade cada vez mais evidente: as instituições europeias estão sob pressão constante no ciberespaço. De referi que o ciberataque aconteceu a 24 de março.

A Comissão está atualmente a investigar o incidente em cooperação com as autoridades competentes e parceiros de cibersegurança, de forma a determinar a origem e a natureza do ataque.