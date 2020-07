Saiba o quão económico pode ser adquirir uma chave digital: Antivírus, Office, Windows e mais!

A U2KEY já não é estranha para ninguém enquanto plataforma de venda de jogos, sistemas operativos, ferramentas office e mesmo utilitários e antivírus.

Na verdade, com um extenso catálogo como este a escolha vai ser tudo menos fácil! Para dificultar as escolhas, vamos ainda encontrar preços competitivos aos mais variados níveis que, com um punhado de euros nos fornecem chaves digitais tudo pode ser encontrado aqui com a grande vantagem de tudo ser bastante competitivo face aos preços de mercado.

É seguro adquirir nestas plataformas?

A questão no título é, sem margem para dúvida, uma das que mais recebemos por parte dos nossos utilizadores.

No nosso lado, a resposta parece ser simples: depois de testar, adquirir e correr todos os processos dentro da plataforma, podemos afirmar que sim!

Obviamente, as dúvidas são pertinentes, tendo em contam principalmente, que se tratam de plataformas de fora da Europa.

Na verdade, a nossa experiência, que embora não possa ser generalizada, diz que esta plataforma, com vários anos de existência, tem visto o seu funcionamento a ser amplamente testado e revisto não apenas por nós, mas por outras marcas e milhares de utilizadores.

Por outro lado, existe sempre a forma de pagamento segura, como pode ser o Paypal que, no caso de alguma eventual anomalia, podemos sempre abrir uma disputa e, provavelmente, receber o nosso dinheiro de volta.

Descontos de 42% é quanto oferece a U2Key

Com o código CODE aquando da compra podemos usufruir diretamente de um desconto de 42%:

32% de desconto extra, para não perder oportunidades

Existem promoções, especificamente de 35% extra ao utilizar o código de desconto CODE1:

Windows e Office

10% de desconto extra: antivírus e utilitários:

Os programas utilitários para PC não foram esquecidos e recebem também um desconto de 10% ao utilizar o código: CODE2

Utilitários

O que é a U2KEY?

A U2KEY é, principalmente, uma loja de jogos online, destinada a vender jogos de vídeo digital. Apesar dos principais objetivos passarem pela oferta de uma enorme variedade de jogos, o software de produtividade e segurança também passou a fazer parte desta realidade.

Então, a U2KEY combina os preços mais baixos à entrega imediata através do sistema automático exclusivo, criando uma qualidade incomparável de serviço rápido.

Ademais, pontos e assinaturas do Xbox Live, cartões da PlayStation Network e jogos de PC / pacotes de expansão, tudo a preços mais competitivos são a especialidade desta loja totalmente segura e online.

Tipologias de descontos

Entretanto, existem vários descontos que são oferecidos pela U2KEY diariamente. Esta baixa de preços que torna tudo ainda mais competitivo divide-se em várias ofertas.

Formas de pagamento

Semelhantemente a outras plataformas, a U2KEY aceita vários tipos de pagamento, entre elas:

PayPal

Maestro Cards

Qiwi

Bitcoin

Sofort

Poli

entre outros