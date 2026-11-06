ChatGPT ou uma IA só sua? Quando compensa ter um servidor de IA na empresa

Para a maioria das empresas, o ChatGPT continua a ser a melhor opção. Mas há um ponto a partir do qual ter uma Inteligência Artificial (IA) própria passa a compensar, tanto no custo como na privacidade. Explicamos como saber se a sua empresa já lá chegou.

Na sua empresa já há alguém a colar contratos, emails de clientes ou folhas de Excel no ChatGPT? Provavelmente sim. A IA entrou no dia a dia de muitas equipas sem grande planeamento: primeiro uma conta gratuita, depois uma subscrição paga, depois mais umas quantas. O resultado é que hoje muitas empresas usam IA todos os dias sem saber bem quanto gastam, nem para onde vão os dados que lá colocam. E poucas sabem que existe uma alternativa: ter uma IA que funciona num servidor só da empresa.

Como funciona a IA que usa hoje

Quando escreve uma pergunta no ChatGPT, no Gemini ou no Claude, o texto não fica no seu computador. Viaja pela internet até aos servidores da empresa que criou o assistente, normalmente fora da Europa, é processado lá e a resposta volta para si.

Paga esse serviço de uma de duas formas:

Por utilizador : uma subscrição mensal por cada pessoa da equipa, como o ChatGPT Business.

: uma subscrição mensal por cada pessoa da equipa, como o ChatGPT Business. Por utilização: quando uma aplicação ou um site usa a IA “por baixo”, através de uma API (a forma como os programas falam com o ChatGPT), paga por cada pedido feito.

Pense nisto como andar de táxi. É prático, não tem de se preocupar com nada e, para viagens ocasionais, é imbatível. Mas se a equipa andar de táxi o dia inteiro, a conta ao fim do mês cresce depressa. E cada viagem passa sempre pelo carro de outra pessoa.

A alternativa que poucos conhecem: uma IA só sua

Nos últimos dois anos surgiram modelos de IA abertos, que qualquer empresa pode descarregar e instalar no seu próprio servidor. Alguns nomes que talvez já conheça: o DeepSeek, o Llama da Meta, o Mistral ou o Qwen. É o mesmo tipo de tecnologia que está por trás do ChatGPT, mas a funcionar “em casa”.

Para correr bem, estes modelos precisam de um servidor com placas gráficas profissionais (GPUs), as da geração NVIDIA Blackwell, a mesma arquitetura que equipa os maiores centros de dados de IA do mundo. É aí que a IA faz os cálculos, milhares de cada vez.

Voltando à analogia: em vez de apanhar táxi, a empresa passa a ter carro próprio.

Custo fixo : não paga por utilizador nem por pedido, e não tem os limites de utilização das plataformas.

: não paga por utilizador nem por pedido, e não tem os limites de utilização das plataformas. Privacidade : as conversas e os documentos ficam no servidor da empresa e não são usados para treinar modelos de terceiros.

: as conversas e os documentos ficam no servidor da empresa e não são usados para treinar modelos de terceiros. Liberdade: pode escolher o modelo, adaptá-lo ao seu negócio e ligá-lo aos documentos internos e definir exatamente a que dados e sistemas pode aceder.

Os modelos abertos têm hoje resultados bastante bons e melhoram a cada nova versão. Para o trabalho do dia a dia, como resumir documentos, responder a clientes, escrever emails ou pesquisar em manuais internos, são uma alternativa muito competente. Para tarefas muito complexas, os modelos da OpenAI, da Anthropic ou da Google continuam a ser a referência.

Três empresas, três respostas diferentes

A melhor forma de perceber quando compensa é olhar para casos concretos. Os três exemplos seguintes são ilustrativos, mas representam situações muito comuns em Portugal.

A agência de marketing com 5 pessoas

Usa o ChatGPT algumas vezes por semana para ideias de campanhas e rascunhos de textos. Não trabalha com dados sensíveis.

Resposta: fique no ChatGPT. Com pouca utilização e poucas pessoas, as subscrições são baratas e não há nada a ganhar com um servidor próprio. É a viagem de táxi ocasional.

A clínica com 15 pessoas

A equipa quer usar IA para resumir relatórios, preparar cartas para doentes e pesquisar protocolos internos. O problema é que lida diariamente com dados de saúde, das informações mais protegidas pelo RGPD.

Resposta: aqui a questão principal não é o preço, é onde ficam os dados. Com uma IA própria, nenhum relatório sai da infraestrutura da clínica. E as contas também ajudam: o ChatGPT Business custa cerca de 25 dólares por utilizador por mês, o que para 15 pessoas dá perto de 375 dólares mensais. Um servidor de IA dedicado pode custar menos do que isso, para a equipa toda e sem limite de utilizadores.

A software house com um assistente no seu produto

Desenvolveu uma aplicação com um assistente virtual que responde às perguntas dos clientes, ligado ao ChatGPT por API. Paga cada pergunta feita.

Resposta: quanto mais o produto cresce, mais cresce a conta, e de forma imprevisível. Com um servidor próprio, o custo fica fixo e o crescimento deixa de ser um problema para a margem. É o caso típico em que o táxi deixa de compensar. E há um argumento comercial extra: a software house passa a poder garantir aos seus clientes que os dados processados pela IA nunca saem da União Europeia (UE).

Preço do ChatGPT Business com faturação mensal, em outubro de 2026, sem impostos. Os preços em dólares e em euros não são diretamente comparáveis: os valores servem como ordem de grandeza.

O teste das 4 perguntas

Não sabe em qual dos casos está a sua empresa? Responda a estas quatro perguntas:

A equipa usa ou gostaria de usar IA com dados confidenciais de clientes ou da empresa? A empresa já gasta mais de 300€ por mês em subscrições ou APIs de IA? Tem IA dentro de um produto ou serviço, com muitos pedidos por dia? A conta da IA sobe todos os meses e é difícil prever quanto vai pagar?

Se respondeu “sim” a duas ou mais, vale a pena fazer as contas a uma IA própria. Se respondeu “não” a todas, o ChatGPT ou um serviço semelhante continua a ser a opção mais sensata, pelo menos para já.

E em Portugal, como se faz?

Até agora, quem queria uma IA própria tinha duas opções pouco simpáticas: comprar hardware que custa dezenas de milhares de euros, ou alugar servidores a fornecedores estrangeiros e configurar tudo sozinho, com suporte em inglês.

A Site.pt, empresa portuguesa com mais de 19 anos de experiência em alojamento e servidores, foi pioneira em Portugal ao lançar uma oferta de servidores GPU geridos para IA. Na prática, é o equivalente a um carro em renting com manutenção incluída: o servidor é só da empresa, mas é a equipa da Site.pt que trata de tudo.

Chave na mão : o servidor é entregue com o modelo de IA já instalado e uma interface de conversação semelhante ao ChatGPT, pronta para a equipa usar.

: o servidor é entregue com o modelo de IA já instalado e uma interface de conversação semelhante ao ChatGPT, pronta para a equipa usar. Dados na UE : servidores em data centers certificados na UE, em conformidade com o RGPD.

: servidores em data centers certificados na UE, em conformidade com o RGPD. Suporte em português , 24 horas por dia: monitorização permanente e uma equipa disponível por telefone, email ou chat.

, 24 horas por dia: monitorização permanente e uma equipa disponível por telefone, email ou chat. Sem fidelização: no plano mensal pode cancelar quando quiser.

Para projetos maiores, com várias placas gráficas, a Site.pt prepara uma configuração à medida.

Táxi ou carro próprio?

A IA vai continuar a entrar nas empresas, e a pergunta deixa de ser “devemos usar IA?” para passar a ser “onde e como a usamos?”. Para quem usa pouco, o táxi continua a ser a melhor escolha. Para quem usa todos os dias, com dados sensíveis ou dentro de um produto, ter carro próprio começa a fazer cada vez mais sentido.

Se ficou na dúvida, a Site.pt faz uma simulação de custos gratuita e sem compromisso: compara o que a sua empresa gasta hoje em IA com o custo de um servidor próprio e indica a configuração certa para o seu caso.