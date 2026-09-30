Caso Ronaldo: acompanhe o avião do capitão da seleção portuguesa

O caso Cristiano Ronaldo está a marcar a atualidade da Seleção Nacional. O capitão português abandonou o estágio da equipa em Copenhaga esta quarta-feira, depois de mais um dia marcado pela polémica em torno da sua relação com o selecionador Jorge Jesus.

Poucas horas antes, o avião privado associado a Cristiano Ronaldo tinha viagem marcada para Copenhaga, num voo com origem em Madrid. A aeronave, um Bombardier Global Express XRS, tinha partida prevista para as 18h30, hora de Lisboa, e chegada à capital dinamarquesa cerca das 21h15.

Avião de Ronaldo pode ser acompanhado no Flightradar24

A deslocação do jato privado despertou rapidamente a atenção dos adeptos, com milhares de utilizadores a acompanharem o voo através de plataformas de tracking aéreo.

O Flightradar24 permite acompanhar, quando os dados estão disponíveis, a posição de aeronaves em tempo real.

Entre a informação que pode ser apresentada encontram-se:

localização da aeronave;

altitude;

velocidade;

direção;

aeroporto de partida;

aeroporto de destino;

percurso realizado.

É importante lembrar que nem todas as aeronaves estão permanentemente visíveis no Flightradar24. A disponibilidade depende dos dados recebidos pela plataforma e de outras condições relacionadas com a aeronave e o voo.

O que aconteceu com Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo acabou por confirmar esta quarta-feira que decidiu abandonar o estágio da Seleção Nacional.

Numa publicação nas redes sociais, o jogador explicou que tomou a decisão depois da conferência de imprensa de Jorge Jesus e de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

Ronaldo afirmou ainda que, “a seu tempo”, irá explicar aos portugueses as razões que motivaram a sua saída da equipa nacional.

A saída acontece na véspera do jogo entre Dinamarca e Portugal, para a Liga das Nações.