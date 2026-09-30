Caso Ronaldo: acompanhe o avião do capitão da seleção portuguesa
O caso Cristiano Ronaldo está a marcar a atualidade da Seleção Nacional. O capitão português abandonou o estágio da equipa em Copenhaga esta quarta-feira, depois de mais um dia marcado pela polémica em torno da sua relação com o selecionador Jorge Jesus.
Poucas horas antes, o avião privado associado a Cristiano Ronaldo tinha viagem marcada para Copenhaga, num voo com origem em Madrid. A aeronave, um Bombardier Global Express XRS, tinha partida prevista para as 18h30, hora de Lisboa, e chegada à capital dinamarquesa cerca das 21h15.
Avião de Ronaldo pode ser acompanhado no Flightradar24
A deslocação do jato privado despertou rapidamente a atenção dos adeptos, com milhares de utilizadores a acompanharem o voo através de plataformas de tracking aéreo.
O Flightradar24 permite acompanhar, quando os dados estão disponíveis, a posição de aeronaves em tempo real.
Entre a informação que pode ser apresentada encontram-se:
- localização da aeronave;
- altitude;
- velocidade;
- direção;
- aeroporto de partida;
- aeroporto de destino;
- percurso realizado.
É importante lembrar que nem todas as aeronaves estão permanentemente visíveis no Flightradar24. A disponibilidade depende dos dados recebidos pela plataforma e de outras condições relacionadas com a aeronave e o voo.
O que aconteceu com Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo acabou por confirmar esta quarta-feira que decidiu abandonar o estágio da Seleção Nacional.
Numa publicação nas redes sociais, o jogador explicou que tomou a decisão depois da conferência de imprensa de Jorge Jesus e de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.
Ronaldo afirmou ainda que, “a seu tempo”, irá explicar aos portugueses as razões que motivaram a sua saída da equipa nacional.
A saída acontece na véspera do jogo entre Dinamarca e Portugal, para a Liga das Nações.
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