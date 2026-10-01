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Caso Cristiano Ronaldo: Portugal perde milhares de seguidores no Instagram

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A polémica em torno de Cristiano Ronaldo e da Seleção Nacional já está a ter reflexos nas redes sociais. A página oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no Instagram registou uma forte quebra no número de seguidores nos últimos dois dias.

Caso Cristiano Ronaldo: Portugal perde milhares de seguidores no Instagram

De acordo com dados da plataforma Social Blade, a conta da FPF perdeu mais de 83 mil seguidores na quarta-feira, 30 de setembro, precisamente no dia em que Cristiano Ronaldo anunciou a saída do estágio da Seleção. Hoje já são mais de 212 mil seguidores. Até ao momento, a página da Federação já terá perdido mais de 300 mil seguidores.

Nos dias anteriores ao Caso Cristiano Ronaldo, a página @portugal vinha a ganhar seguidores.

Caso Cristiano Ronaldo: Portugal perde milhares de seguidores no Instagram

Relativamente a Cristiano Ronaldo, os dados mostram que tem vindo a perder seguidores diariamente. Só no dia de ontem foram 63 mil. Ainda não há dados relativos ao dia de hoje.

Caso Cristiano Ronaldo: Portugal perde milhares de seguidores no Instagram

Apesar da quebra, Ronaldo continua a ser a pessoa mais seguida do Instagram, com cerca de 679 milhões de seguidores.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Cristiano Ronaldo Portugal

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  1. Avatar de Njag
    Njag

    E agora?

    Responder
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