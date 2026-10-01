Caso Cristiano Ronaldo: Portugal perde milhares de seguidores no Instagram

A polémica em torno de Cristiano Ronaldo e da Seleção Nacional já está a ter reflexos nas redes sociais. A página oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no Instagram registou uma forte quebra no número de seguidores nos últimos dois dias.

De acordo com dados da plataforma Social Blade, a conta da FPF perdeu mais de 83 mil seguidores na quarta-feira, 30 de setembro, precisamente no dia em que Cristiano Ronaldo anunciou a saída do estágio da Seleção. Hoje já são mais de 212 mil seguidores. Até ao momento, a página da Federação já terá perdido mais de 300 mil seguidores.

Nos dias anteriores ao Caso Cristiano Ronaldo, a página @portugal vinha a ganhar seguidores.

Relativamente a Cristiano Ronaldo, os dados mostram que tem vindo a perder seguidores diariamente. Só no dia de ontem foram 63 mil. Ainda não há dados relativos ao dia de hoje.

Apesar da quebra, Ronaldo continua a ser a pessoa mais seguida do Instagram, com cerca de 679 milhões de seguidores.