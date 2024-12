Cartel de droga usava comunicações da Starlink para navegar “camuflado”

A polícia indiana tem uma questão a resolver com Elon Musk, depois de ter afirmado que os traficantes de droga estavam a utilizar a Internet por satélite Starlink da SpaceX para introduzir no país metanfetaminas no valor de milhares de milhões de dólares.

Contrabando sobre as cabeças

Segundo a Reuters, a polícia das remotas ilhas indianas de Andaman e Nicobar está a pedir informações à subsidiária da SpaceX depois de ter descoberto que os contrabandistas utilizavam os seus serviços de Internet para navegar nas suas águas.

A descoberta foi feita depois de a polícia ter analisado os barcos baseados em Myanmar que tinham atracado nas ilhas - e encontrado aproximadamente 6 toneladas da droga cristalizada, avaliada em cerca de 4,25 mil milhões de dólares. Juntamente com a metanfetamina apreendida, foi também encontrado um dispositivo Starlink Mini para aceder à Internet.

Seis cidadãos de Myanmar foram detidos após a descoberta da droga - e, de acordo com o oficial da polícia de Andaman, Hargobinder S. Dhaliwal, pressionar a Starlink para obter informações ajudará a levar à justiça os traficantes por trás desse esquema internacional.

Isto é diferente porque está a passar por cima de todos os canais legais. Os contrabandistas operavam diretamente com o satélite, criando um ponto de acesso Wi-Fi.

Disse Dhaliwal à Reuters

Facilidade legal

A polícia planeia pedir à Starlink informações sobre quem comprou o Starlink Mini, quando o comprou e o seu histórico de utilização. De acordo com os seus termos de serviço, a empresa deve cumprir este pedido da polícia - embora não seja claro se já o fez.

Esta é a primeira vez que uma força policial solicita informações à empresa de propriedade de Musk sobre o contrabando de drogas, informa a Reuters. A questão parece ser agravada pelo facto de a Índia ainda não ter acesso à Starlink, uma vez que tem de ultrapassar a burocracia regulamentar.

Embora a Starlink afirme oferecer cobertura de Internet em águas internacionais a subscritores marítimos, a empresa também afirma que procura a aprovação do governo para “águas territoriais”, que podem muito bem ter sido as águas que os contrabandistas atravessaram durante a sua viagem de barco de Myanmar para Andaman.

Desde o tempo de guerra e a exploração mineira ilegal até à espionagem e, agora, ao contrabando de droga, a Starlink está a ser utilizada para todo o tipo de fins bizarros - e é provável que as pessoas continuem a utilizá-la para fins nefastos, quer sejam sancionados ou não.