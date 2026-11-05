Quantcast
Internet

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira alvo de ataque informático

0 Comentários

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira foi alvo de um ataque informático durante a noite desta quinta-feira, 5 de novembro, uma ocorrência que está a provocar constrangimentos significativos no funcionamento dos serviços municipais.

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira alvo de ataque informático

De acordo com a informação divulgada pelo Município, todos os sistemas informáticos se encontram afetados. A situação estende-se também aos serviços de comunicação, estando atualmente indisponíveis os endereços de correio eletrónico e os números de telefone fixo da autarquia.

Após a deteção do incidente, foram imediatamente ativados os procedimentos de resposta a incidentes de cibersegurança. As equipas técnicas municipais estão a trabalhar para avaliar a dimensão do ataque, identificar os sistemas comprometidos e limitar os seus efeitos.

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira alvo de ataque informático

Incidente já comunicado ao CNCS

O Município confirma que a ocorrência já foi comunicada às autoridades competentes, nomeadamente ao Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), estando a situação sob acompanhamento permanente.

Para já, não foram divulgados detalhes sobre a natureza do ataque informático, nem existem informações públicas sobre uma eventual fuga ou comprometimento de dados.

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira garante que continuará a informar a população sobre a evolução da situação através das suas redes sociais oficiais, à medida que forem conhecidos novos desenvolvimentos.

A indisponibilidade generalizada dos sistemas informáticos poderá condicionar o atendimento e a prestação de vários serviços municipais enquanto decorrerem os trabalhos de recuperação.

PUB
Autor: Pedro Pinto
Partilhar:
Tags:

PUB.

Questão Semanal

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
IHRU foi alvo de ataque informático! Hackers colocam no site um panda acampado
Artigo anterior

IHRU foi alvo de ataque informático! Hackers colocam no site um panda acampado
Mercado automóvel: Stellantis conquista Portugal e elétricos crescem quase 73%
Próximo artigo

Mercado automóvel: Stellantis conquista Portugal e elétricos crescem quase 73%
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

PUB
Aviso

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.