Câmara Municipal de Santa Maria da Feira alvo de ataque informático

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira foi alvo de um ataque informático durante a noite desta quinta-feira, 5 de novembro, uma ocorrência que está a provocar constrangimentos significativos no funcionamento dos serviços municipais.

De acordo com a informação divulgada pelo Município, todos os sistemas informáticos se encontram afetados. A situação estende-se também aos serviços de comunicação, estando atualmente indisponíveis os endereços de correio eletrónico e os números de telefone fixo da autarquia.

Após a deteção do incidente, foram imediatamente ativados os procedimentos de resposta a incidentes de cibersegurança. As equipas técnicas municipais estão a trabalhar para avaliar a dimensão do ataque, identificar os sistemas comprometidos e limitar os seus efeitos.

Incidente já comunicado ao CNCS

O Município confirma que a ocorrência já foi comunicada às autoridades competentes, nomeadamente ao Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), estando a situação sob acompanhamento permanente.

Para já, não foram divulgados detalhes sobre a natureza do ataque informático, nem existem informações públicas sobre uma eventual fuga ou comprometimento de dados.

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira garante que continuará a informar a população sobre a evolução da situação através das suas redes sociais oficiais, à medida que forem conhecidos novos desenvolvimentos.

A indisponibilidade generalizada dos sistemas informáticos poderá condicionar o atendimento e a prestação de vários serviços municipais enquanto decorrerem os trabalhos de recuperação.