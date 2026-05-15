C‑DAYS 2026: a maior conferência sobre cibersegurança vai acontecer no Porto

A C‑DAYS 2026, conferência nacional de referência na área da cibersegurança, promovida pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), vai realizar‑se entre os dias 16 e 18 de junho de 2026, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

C-DAYS volta a ter uma Startup Village

A 12.ª edição da C‑DAYS centra‑se na mudança estrutural da abordagem à cibersegurança em Portugal, decorrente da entrada em vigor do novo Regime Jurídico da Cibersegurança, mantendo o compromisso com os pilares da Resiliência, Prevenção e Confiança.

A agenda da Conferência C-DAYS 2026 vai focar-se na discussão de temas orientados pelas áreas de atuação do CNCS:

Sensibilização, Formação e Treino;

Desenvolvimento de Capacidades;

Conhecimento Situacional;

Prevenção e Resposta a Incidentes;

Regulação e Supervisão;

Certificação em Cibersegurança;

Divulgação Coordenada de Vulnerabilidades.

A conferência vai ser, uma vez mais, um espaço privilegiado para a partilha de boas práticas, disseminação de conhecimento, debate das ameaças atuais e futuras e promoção de um ecossistema nacional de cibersegurança mais robusto.

O CNCS, em parceria com a The Rock - Incubadora de Cibersegurança, irão promover a Startup Village da C‑DAYS 2026, um espaço dedicado ao empreendedorismo, à inovação e à criação de oportunidades de crescimento para startups nacionais na área da cibersegurança.

A Startup Village 2026 oferece:

Um espaço dedicado às startups portuguesas de cibersegurança;

Participação totalmente gratuita;

Oportunidades de networking qualificado com decisores, entidades públicas e privadas, investidores e restantes participantes da conferência;

Uma área dedicada a pitches, permitindo às startups apresentar diretamente as suas soluções a investidores e à comunidade da C‑DAYS, potenciando parcerias, financiamento e crescimento.

Os espaços disponíveis na Startup Village são limitados. O Pplware é Media Partner da C-DAYS 2026. Para se inscrever, deve aceder aqui.