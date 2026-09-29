Burp Suite: a ferramenta para testar a segurança de aplicações web

Quando se fala em segurança de aplicações web, existem várias ferramentas que permitem analisar o comportamento de um site ou aplicação e identificar potenciais vulnerabilidades. Entre as mais conhecidas está o Burp Suite.

O que é o Burp Suite?

O Burp Suite é uma plataforma desenvolvida pela PortSwigger para testar a segurança de aplicações web.

A ferramenta funciona como um intermediário entre o browser e a aplicação web. Desta forma, permite observar, analisar e, em ambientes autorizados, modificar os pedidos e respostas HTTP/HTTPS trocados entre o cliente e o servidor.

Esta capacidade torna o Burp Suite particularmente útil para perceber como uma aplicação funciona e procurar problemas de segurança.

Um “intercetor” entre o navegador e o servidor

Quando um utilizador acede a um site, o navegador envia pedidos HTTP ou HTTPS para o servidor. O servidor processa esses pedidos e devolve uma resposta.

Com o Burp Suite, o fluxo pode passar pela ferramenta:

Navegador → Burp Suite → Servidor

O Burp consegue então apresentar informações como:

Método HTTP utilizado;

URL e parâmetros;

Headers;

Cookies;

Dados enviados num formulário;

Códigos de resposta HTTP;

Conteúdo da resposta do servidor.

Esta visibilidade é particularmente importante durante um teste de segurança.

As principais ferramentas do Burp Suite

O Burp Suite está dividido em vários módulos, cada um destinado a uma tarefa específica.

Proxy

É provavelmente uma das funcionalidades mais conhecidas.

O Proxy permite intercetar e analisar o tráfego entre o navegador e a aplicação. É possível observar pedidos e respostas e, num ambiente de teste autorizado, alterar determinados elementos antes de estes serem enviados.

É uma excelente forma de compreender o funcionamento de uma aplicação web.

Repeater

O Repeater permite reenviar pedidos HTTP e analisar as respostas obtidas.

Por exemplo, um investigador pode pegar num pedido realizado pela aplicação e testar diferentes valores para perceber como o servidor responde.

É especialmente útil para testar parâmetros, headers, cookies e outros elementos de um pedido.

Intruder

O Intruder permite automatizar o envio de pedidos com diferentes valores.

Pode ser utilizado em testes autorizados para verificar, por exemplo, como uma aplicação reage a diferentes entradas ou se existem problemas relacionados com validação de dados.

É uma ferramenta poderosa e, por isso, deve ser utilizada apenas em sistemas onde exista autorização para realizar os testes.

Scanner

Nas versões que disponibilizam esta funcionalidade, o scanner pode analisar automaticamente aplicações web à procura de determinadas vulnerabilidades conhecidas.

A análise automática pode ajudar a encontrar problemas que posteriormente devem ser validados manualmente.

A automatização, contudo, não substitui uma análise humana: um resultado identificado pela ferramenta deve ser analisado e confirmado.

Decoder

O Decoder permite trabalhar com diferentes formatos de codificação e descodificação.

Pode ser útil durante uma investigação para analisar dados que aparecem codificados nas comunicações de uma aplicação.

Comparer

O Comparer permite comparar diferentes pedidos ou respostas.

Esta funcionalidade pode ajudar a identificar diferenças entre respostas do servidor quando determinados elementos do pedido são alterados.

Burp Suite e HTTP

Para utilizar eficazmente o Burp Suite é importante compreender alguns conceitos fundamentais de HTTP.

Entre eles estão os métodos:

GET – normalmente utilizado para solicitar informação;

– normalmente utilizado para solicitar informação; POST – utilizado frequentemente para enviar dados;

– utilizado frequentemente para enviar dados; PUT – utilizado para atualizar ou criar recursos;

– utilizado para atualizar ou criar recursos; DELETE – utilizado para eliminar recursos.

Também é importante compreender conceitos como headers, cookies, sessões, parâmetros e códigos de estado HTTP.

É precisamente aqui que ferramentas como o Burp Suite ganham importância: permitem visualizar estes elementos de forma bastante detalhada.

Utilização responsável

O Burp Suite deve ser utilizado apenas em aplicações e sistemas para os quais exista autorização para realizar testes.

Uma instalação local, um laboratório criado especificamente para aprendizagem ou plataformas destinadas a testes de segurança são ambientes adequados para experimentar a ferramenta.

Testar sistemas de terceiros sem autorização pode provocar indisponibilidade, exposição de dados ou outros impactos e pode ter consequências legais. Veja aqui outras ferramentas.