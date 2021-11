Burlão troca 2 letras num e-mail e empresa enganada paga-lhe um avião

No mundo digital quase tudo é possível, até receber o pagamento de um avião! As fraudes são uma constante e é preciso estar muito atento. O caso que contamos hoje envolve um português, que supostamente terá enviado um e-mail a uma empresa de aluguer de aviões a solicitar a troca da conta bancária para pagamento.

Com apenas a troca de duas letras no e-mail, o "burlão" terá conseguido que a companhia aérea lhe pagasse um avião.

Burlão é português e terá conseguido 550 mil euros (preço de um avião)

Segundo o JN, um português, de 37 anos, é suspeito de ter burlado, em 550 mil euros, uma companhia de aluguer de aviões e de ter fugido para o Brasil.

Natural de Lisboa, o burlão terá conseguido enganar a empresa, da Indonésia, com um e-mail falso, mas foi detido, no início deste ano, na sequência da emissão de um mandado de detenção internacional. O burlão continua preso no Brasil, à espera de ser extraditado para a Bélgica, onde o crime foi praticado e onde será julgado pelos crimes de fraude, burla e falsificação de documentos.

Segundo conta o jornal, a empresa PT Ersa Eastern Aviation realizou um contrato de "leasing" com os chineses da Chai Lease Internacional Financial Services para a compra de um avião. Comprometeu-se a pagar 550 mil euros até 13 de setembro de 2019, mas, a três dias do fim do prazo, recebeu um e-mail a pedir que a liquidação do mais de meio milhão de euros fosse antecipada. E ninguém reparou na subtil troca de duas letras no endereço eletrónico do remetente (chattychuang@ chialease.com.tw em vez do verdadeiro, chattychuang@ chailease.com.tw).

A comunicação eletrónica explicava que a conta bancária da empresa chinesa, na qual tinha de ser liquidado o leasing, estava temporariamente bloqueada, devido a um suposto pagamento efetuado com um cheque falso. No mesmo e-mail era referido que os 550 mil euros deveriam ser transferidos para uma conta noutro banco, com sede na capital belga, Bruxelas.

A burla só foi descoberta quando, terminado o prazo acordado, a financeira chinesa exigiu o pagamento do avião.