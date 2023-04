“Burla do amor”: Mulheres burladas em mais de um milhão de euros

As burlas não são uma novidade do mundo digital. No entanto, as redes sociais e as plataformas online vieram possibilitar que as burlas chegassem a mais pessoas. Sabia que na "Burla do amor", quarenta e oito mulheres perderam um milhão de euros em 2022 em Portugal?

Burla do amor - vitimas são também usadas como "Mulas de Dinheiro"

A designada "burla do amor", faz cada vez mais vítimas em todo o mundo e já representa perdas de milhões. Só no ano passado, em Portugal, 48 mulheres foram lesadas em mais um milhão de euros, segundo revela a RTP.

As autoridades acreditam que os números são muito superiores, mas que as vítimas não denunciam os crimes por vergonha. O esquema começa sempre da mesma maneira através das várias redes sociais e também via aplicações de encontros. O objetivo começa sempre por iniciar uma conversa, sendo que do lado do "atacante" há sempre um cenário, sendo referido que se encontra numa missão, que está no estrangeiro, que é médico, que está doente... que é empresário. Há várias promessas de amor e até de casamento.

Face ao desespero, as vítimas costumam fazer transferências de dinheiro. Em declarações à RTP, uma das vítimas de 80 anos revelou ter transferido 70 mil euros para o burlão. A conta era nacional e o número do burlão também. Segundo revela a PJ, há vítimas que ficaram sem 200 mil euros e ao todo fora 48 mulheres lesadas (das que apresentam queixa)...perfazendo mais de um milhão de euros.

Nos Estados Unidos são já mais de 70 milhões de burlas. Além do roubo de dinheiro, as mulheres são também usadas para "Mulas de Dinheiro" (pessoas recrutadas por organizações criminosas para o levantamento de dinheiro ou transferências ilícitas de fundos, passando, também elas, a ser intervenientes e autoras de crimes).

As autoridades alertam para um esquema transnacional com origem em máfias e grupos criminosos.