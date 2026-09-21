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Bolsa de estudo: saiba quem pode pedir e como fazer a candidatura

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O regresso às aulas no Ensino Superior traz vários custos para as famílias, mas existe um apoio que pode ajudar a reduzir esta despesa: a bolsa de estudo da DGES.

Como fazer a candidatura?

A candidatura é feita online, através da plataforma BeOn da DGES. Os estudantes devem preencher os dados solicitados e, quando necessário, apresentar documentação relativa à sua situação económica e familiar.

Para o ano letivo 2026/2027, a candidatura normal pode ser apresentada até 2 de outubro. Existem também prazos específicos para candidaturas realizadas posteriormente.

O valor da bolsa depende da situação económica do estudante e do respetivo agregado familiar, sendo pago, em regra, mensalmente.

Importante: antes de apresentar a candidatura, consulte o Guia do Candidato da DGES, onde estão disponíveis todas as condições, prazos e regras aplicáveis.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
bolsa

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