Blockchain wallets: Saiba o que são Non-fungible tokens (NFTs)

O termo Non-fungible tokens (NFTs) já não é propriamente desconhecido dos leitores do Pplware. No entanto, no âmbito dos artigos sobre a tecnologia Blockchain, voltamos a falar sobre este tema. Afinal, o que são Non-fungible tokens (NFTs)?

NFTs (Non-Fungible Tokens) não podem ser trocados diretamente por outro de igual valor

Os NFTs (Non-Fungible Tokens) são tokens digitais únicos que representam propriedade ou autenticidade de um ativo específico, geralmente baseado em blockchain. Diferente das criptomoedas tradicionais, como a Bitcoin ou a Ethereum, que são fungíveis (ou seja, intercambiáveis entre si), os NFTs são únicos e não podem ser trocados diretamente por outro de igual valor.

Os NFT são amplamente usados em arte digital, colecionáveis, jogos, música e até contratos inteligentes, garantindo a autenticidade e a escassez de um ativo digital.

Principais Características dos NFTs

Unicidade Cada NFT tem um identificador único na blockchain.

Indivisibilidade Diferente de criptomoedas, NFTs não podem ser divididos em partes menores.

Autenticidade e Rastreabilidade Todo histórico de propriedade é registado, garantindo procedência.

Interoperabilidade Podem ser utilizados em diferentes plataformas (por exemplo, em jogos, artes digitais e colecionáveis).



Relativamente a exemplos populares de uso de NFT, destaque para Beeple's "Everydays: The First 5000 Days" – Obra de arte digital que vendida por $69 milhões de dólares, Bored Ape Yacht Club (BAYC) – Coleção de NFTs com macacos digitais exclusivos e também Axie Infinity – Jogo que utiliza NFTs como personagens colecionáveis.

No que diz respeito a desafios, os NFTs ainda têm o problema do alto consumo de energia em blockchains como Ethereum. A Volatilidade de preços e especulação são outros pontos menos positivos, assim como a possibilidade de fraudes e plágios no mercado.