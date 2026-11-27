A inteligência artificial tornou-se uma aliada na procura das melhores promoções desta Black Friday, ajudando a comparar preços e especificações em segundos. Contudo, a ESET alerta que confiar cegamente nas sugestões dos assistentes de IA pode abrir a porta a burlas e lojas fraudulentas.

Quando pedimos a um assistente de IA para encontrar o melhor preço para um smartphone ou eletrodoméstico, a ferramenta pesquisa na web e devolve ligações aparentemente fiáveis. O problema é que estes sistemas não validam a legitimidade dos vendedores, podendo sugerir páginas falsas que imitam marcas conhecidas.

Segundo os investigadores da empresa de cibersegurança, os utilizadores enfrentam três vetores principais de risco ao usar estas ferramentas nas compras:

SEO Poisoning: Manipulação dos motores de busca para que sites maliciosos apareçam nos primeiros resultados recolhidos pela IA.

Manipulação dos motores de busca para que sites maliciosos apareçam nos primeiros resultados recolhidos pela IA. Browser Agents: Agentes de IA com capacidade para navegar autonomamente na web e clicar em ligações em nome do utilizador.

Agentes de IA com capacidade para navegar autonomamente na web e clicar em ligações em nome do utilizador. Prompt Injection: Instruções maliciosas escondidas em páginas web, e-mails ou documentos que levam o agente de IA a executar ações não solicitadas, como aceder a links fraudulentos ou descarregar malware.

Embora não existam indícios de uma campanha generalizada em Portugal, testes independentes comprovam que estes ataques são tecnicamente viáveis.

«A inteligência artificial pode facilitar a comparação de produtos e preços, mas uma recomendação não é uma garantia de que a loja seja legítima. O consumidor deve continuar a confirmar quem está a vender e onde vai efetuar o pagamento, mesmo quando a sugestão é apresentada por um assistente em que confia», sublinha Ricardo Neves, Responsável de Comunicação da ESET Portugal.

Quando a IA passa a fazer compras por nós

O cenário torna-se ainda mais sensível com a evolução dos agentes autónomos que já não se limitam a recomendar, mas executam transações. No seu Relatório de Ameaças do 1.º Semestre de 2026, a ESET destacou a funcionalidade Credit Claw, que permite a agentes de IA finalizar compras em plataformas de e-commerce.

Caso uma atualização ou dependência seja comprometida, um atacante poderia manipular o agente para desviar compras ou fundos.

6 regras de ouro para comprar com IA em segurança

Para tirar partido da IA nesta Black Friday sem comprometer a carteira ou os dados pessoais, a ESET recomenda:

Use a IA para comparar, não para decidir: Aproveite os assistentes para filtrar modelos e características, mas valide sempre o vendedor por conta própria. Aceda pelos canais oficiais: Ignore os links diretos sugeridos no chat. Abra o browser, escreva o endereço oficial da marca ou utilize a aplicação oficial, verificando sempre se existem erros ortográficos no domínio (typosquatting). Confirme as promoções na origem: Valide os preços, disponibilidade, contactos do vendedor, portes e políticas de devolução diretamente no site da loja. Nunca partilhe dados sensíveis no chat: Não introduza números de cartão de crédito, códigos de autenticação ou palavras-passe numa conversa com um assistente de IA. Mantenha o controlo nos agentes autónomos: Se utilizar ferramentas que fazem compras por si, restrinja as permissões e exija sempre confirmação manual antes de qualquer pagamento. Reforce a proteção do dispositivo: Utilize soluções de segurança atualizadas com proteção anti-phishing e análise de ligações, capazes de bloquear URLs maliciosos gerados nas respostas da IA.

A tecnologia pode ser uma excelente ferramenta de poupança, desde que o controlo final da transação continue sempre do lado do consumidor.