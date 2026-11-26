As encomendas provenientes de países terceiros estão sujeitas a novos encargos aduaneiros e a uma taxa de manuseamento. A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alerta para as mudanças e explica como evitar custos inesperados nas compras online.

A Black Friday é uma das épocas do ano em que os consumidores mais procuram descontos nas lojas online, incluindo em plataformas internacionais. No entanto, comprar produtos expedidos de países fora da União Europeia (UE) pode implicar encargos adicionais que nem sempre são considerados no momento da compra. Assim sendo, a AT esclarece as regras aplicáveis desde julho e novembro de 2026 e deixa alguns conselhos aos consumidores.

Compras fora da UE: direitos aduaneiros e taxa de manuseamento

Desde 1 de julho de 2026, todas as compras online até 150 euros provenientes de países fora da UE estão sujeitas a 3 euros de direitos aduaneiros, acrescidos de IVA, por cada tipo ou categoria de artigo. Este valor é fixo, independentemente do preço ou da quantidade de unidades iguais adquiridas. Por exemplo, uma encomenda com duas camisas e um chapéu paga seis euros de direitos aduaneiros, acrescidos de IVA, uma vez que inclui duas categorias de artigos.

A este encargo juntou-se, desde 1 de novembro de 2026, a Taxa de Manuseamento da União, que corresponde a dois euros, acrescidos de IVA, por cada tipo ou categoria de produto incluído na encomenda. Esta taxa tem um âmbito de aplicação distinto dos direitos aduaneiros, pois abrange as compras online provenientes de países terceiros destinadas a consumidores no espaço comunitário, independentemente de a loja estar estabelecida dentro ou fora da UE. O critério determinante é que as mercadorias sejam expedidas diretamente de um país terceiro para o consumidor.

Assim, os dois encargos são distintos e podem ser aplicáveis à mesma encomenda, quando esta reúna as respetivas condições.

Quem paga os encargos adicionais?

A forma de pagamento da Taxa de Manuseamento da União depende das condições de venda de cada loja ou plataforma online, bem como de quem assume a responsabilidade pelo desalfandegamento, que pode ser o vendedor ou o comprador.

Por isso, a AT recomenda que os consumidores confirmem o local de armazenagem e expedição dos produtos antes de concluírem uma compra. Além disso, importa verificar se o IVA, os direitos aduaneiros e a Taxa de Manuseamento da União são cobrados no momento do pagamento.

Se estes encargos não forem cobrados no checkout, terão de ser pagos aquando da chegada da mercadoria a Portugal, quando aplicáveis.

Como acompanhar o desalfandegamento de uma encomenda?

Todas as compras provenientes de países fora da UE estão sujeitas a IVA e a procedimentos aduaneiros, independentemente do valor.

No caso das encomendas postais, os CTT podem solicitar à AT, em representação dos clientes, o desalfandegamento através do envio de uma declaração aduaneira. Antes de a entregarem, podem exigir documentos comprovativos da compra, do pagamento ou da identificação do destinatário, bem como o pagamento dos encargos aplicáveis que ainda estejam em falta.

Os consumidores podem acompanhar a tramitação da declaração no Portal das Finanças. Para isso, devem pesquisar por “Encomendas Postais”, selecionar “Aceder” e, depois de se autenticarem, introduzir o NIF e a referência da encomenda postal.

Se não obtiverem resultados, significa que a declaração aduaneira ainda não foi entregue à AT. Nesse caso, devem contactar os CTT para saber qual o estado da encomenda.

AT alerta para os riscos da contrafação

A AT deixa ainda um alerta sobre a compra de mercadorias contrafeitas ou pirateadas. Além de prejudicarem empresas e comerciantes legais, estes produtos podem colocar em risco a saúde e a segurança pública, especialmente quando se trata de alimentos, medicamentos, material elétrico ou equipamentos médicos.

A importação de mercadorias contrafeitas constitui crime e pode dar origem a processo-crime. As autoridades aduaneiras podem apreender estes produtos, incluindo quando são enviados por correio postal ou transporte expresso. Por isso, antes de realizar uma compra, importa confirmar sempre a credibilidade do site e do vendedor.

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