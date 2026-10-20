Banco não pode recusar reembolso de burla bancária, mesmo que o cliente tenha sido negligente

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) decidiu que os bancos não podem recusar o reembolso imediato de operações de pagamento não autorizadas apenas por considerarem que o cliente agiu com negligência grosseira.

Vítima de phishing perdeu 700 euros

O caso envolve uma cliente de um banco polaco que colocou um artigo à venda numa plataforma online. Um alegado comprador contactou-a e enviou-lhe um link fraudulento, apresentado como sendo da própria plataforma, para confirmar a venda.

Ao clicar na ligação, a vítima foi direcionada para uma página que imitava o site do seu banco. Convencida de que se encontrava numa plataforma legítima, introduziu os seus dados de acesso ao serviço de homebanking.

Os dados foram utilizados por um terceiro para transferir cerca de 700 euros da conta bancária da vítima para uma conta controlada pelo burlão.

A cliente comunicou a operação ao banco no dia seguinte. No entanto, a instituição recusou o reembolso, alegando que a própria vítima tinha facilitado a fraude ao não proteger adequadamente os seus dados de segurança.

Bancos têm de reembolsar operações não autorizadas

O caso chegou aos tribunais e acabou por levar o TJUE a esclarecer a interpretação das regras europeias aplicáveis aos serviços de pagamento.

Na decisão, o Tribunal concluiu que, em princípio, o banco deve reembolsar imediatamente o montante de uma operação não autorizada, o mais tardar até ao final do primeiro dia útil seguinte àquele em que teve conhecimento da operação ou foi informado dela, desde que o cliente a comunique sem demora injustificada.

A simples alegação de que o cliente agiu com negligência grosseira não permite ao banco afastar esta obrigação.

Existe, contudo, uma exceção: o prestador de serviços de pagamento pode suspender o reembolso imediato quando existam motivos válidos para suspeitar de fraude cometida pelo próprio cliente, desde que comunique esses motivos por escrito à autoridade nacional competente.

O banco pode exigir o dinheiro de volta

A decisão não significa que o cliente fique sempre livre de responsabilidade pelas perdas resultantes de uma burla.

O TJUE distingue duas questões: o dever inicial de reembolsar uma operação não autorizada e a responsabilidade final pelas perdas causadas pela fraude.

Assim, depois de efetuar o reembolso, o banco pode exigir ao cliente a restituição dos valores perdidos se conseguir demonstrar que este incumpriu intencionalmente ou por negligência grosseira as obrigações de segurança que lhe eram aplicáveis.

Cabe à instituição bancária provar que existiu essa negligência grosseira. Não basta, por isso, invocar genericamente que o cliente foi enganado ou introduziu os seus dados numa página falsa.

Fonte: Tribunal de Justiça da União Europeia, comunicado de imprensa n.º 147/26, de 15 de outubro de 2026, processo C-70/25.