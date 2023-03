Banco de Portugal: Atenção a estas contas que “andam” no Facebook

O Banco de Portugal (BdP) alertou recentemente para a existência de várias contas da rede social Facebook que não estão autorizadas a concederem, intermediarem ou efetuarem consultoria de crédito em território nacional. Saiba quais são.

A internet é atualmente também um espaço para muitas áreas de negócio. Como nos mercados tradicionais, também na Internet há entidades que não estão habilitadas e não são reconhecidas nas suas áreas de negócio.

O Banco de Portugal alertou recentemente para um conjunto de entidades com ação no Facebook que não estão habilitadas a conceder, intermediar ou prestar consultoria sobre contratos de crédito.

Os links de acesso são os seguintes:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067165362524

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086306774235

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074642896435

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087666369537

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072765886060

Segundo o Banco de Portugal...

“A atividade de concessão de crédito prevista (...) no artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (...), e as atividades de intermediação e de consultoria sobre contratos de crédito, previstas, respetivamente, na alínea j) e p) do artigo 3º e nos artigos 4.º e 7.º do Regime Jurídico dos Intermediários de Crédito (...), estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las, conforme o disposto, respetivamente, naqueles diplomas”

O Banco de Portugal avisa ainda que as listas das entidades autorizadas a conceder crédito e a atuar como intermediários de crédito e consultor sobre contratos de crédito podem ser consultadas no site do Banco de Portugal e no Portal do Cliente Bancário - ver aqui.