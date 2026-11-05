Backend: o que acontece nos bastidores de uma aplicação web?

Quando inicia sessão num site, faz uma compra numa loja online ou consulta os seus dados numa aplicação, há muito mais a acontecer do que aquilo que aparece no ecrã. Esta é a função do backend, uma das partes fundamentais do desenvolvimento web. Mas como funciona e que tecnologias são utilizadas?

O que é o backend?

O backend corresponde à parte de uma aplicação responsável pelo processamento de dados, pela execução da lógica de negócio e pela comunicação com outros sistemas, como bases de dados e serviços externos, ao contrário do frontend, que apresenta a interface com que o utilizador interage, o backend trabalha sobretudo nos bastidores.

Como comunica o frontend com o backend?

O frontend e o backend trabalham em conjunto através de pedidos e respostas. Quando o utilizador realiza uma ação, o frontend pode enviar um pedido ao servidor, que processa a informação e devolve uma resposta.

Este processo pode ser dividido em várias etapas:

O utilizador realiza uma ação: por exemplo, pede para consultar os detalhes de um produto.

O frontend envia um pedido: a aplicação envia os dados necessários para o backend através da rede.

O backend processa o pedido: verifica os dados recebidos, aplica as regras necessárias e, se for preciso, consulta uma base de dados.

O servidor devolve uma resposta: envia os resultados ou uma mensagem de erro.

O frontend apresenta o resultado: a interface atualiza a informação apresentada ao utilizador.

Esta comunicação é frequentemente realizada através de HTTP ou HTTPS, os protocolos utilizados na web para a troca de informação entre clientes e servidores.

API

Uma das formas mais comuns de o frontend comunicar com o backend é através de uma API (Application Programming Interface) que define um conjunto de regras e operações que permitem a diferentes componentes ou aplicações trocar informação. Muitas APIs para organizar os dados trocados entre sistemas utilizam o formato JSON , este formato representa a informação através de estruturas de pares de chave e valor, sendo relativamente simples de ler e processar.

Bases de dados

Grande parte das aplicações precisa de guardar informação para a poder consultar ou atualizar posteriormente. É aqui que entram as bases de dados, utilizadas para armazenar elementos como contas de utilizador, produtos, encomendas, mensagens ou registos de atividade.

Existem diferentes tipos de bases de dados, mas duas categorias comuns são:

Bases de dados relacionais : MySQL, SQLite e Microsoft SQL Server são exemplos desta categoria.

: MySQL, SQLite e Microsoft SQL Server são exemplos desta categoria. Bases de dados não relacionais: MongoDB é um exemplo conhecido.

A escolha depende do tipo de informação, da estrutura da aplicação e dos requisitos do projeto, as bases de dados relacionais são mais adequadas quando é necessário organizar dados estruturados, estabelecer relações entre tabelas e garantir a consistência da informação, enquanto as não relacionais oferecem maior flexibilidade na forma como os dados são armazenados.

Segurança

Como o backend processa informação e pode ter acesso a dados pessoais, é essencial implementar medidas de segurança adequadas. Uma das principais responsabilidades é a autenticação, que permite verificar a identidade de um utilizador, por exemplo, através de um processo de início de sessão.

O backend também tem de ser rápido

Uma aplicação pode ter uma interface bem construída, mas continuar a oferecer uma experiência fraca se o servidor demorar demasiado tempo a responder, por esse motivo, o backend também exige atenção ao desempenho e à fiabilidade. Entre os cuidados mais comuns estão a otimização das consultas à base de dados, a utilização de mecanismos de cache para evitar processamento repetido e a monitorização de erros e tempos de resposta.

Se o Frontend atrai o utilizador pela estética, o Backend sustenta toda a operação com lógica, segurança e armazenamento de dados. Compreender o que se passa do lado do servidor é o passo seguinte para quem quer deixar de ser apenas utilizador e começar a olhar para a tecnologia debaixo do “capô”.

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.