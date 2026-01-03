Autoridade Tributária: agenda fiscal para janeiro de 2026
O mês de janeiro traz várias obrigações fiscais importantes para empresas e trabalhadores independentes. Conheça a agenda fiscal de janeiro de 2026.
Com o mês de janeiro a decorrer, chegam também novas obrigações fiscais que empresas, trabalhadores independentes e cidadãos devem cumprir junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).
Para evitar multas e assegurar o cumprimento das responsabilidades fiscais, é importante estar atento aos principais prazos de entrega de declarações e pagamentos.
Autoridade Tributária: Obrigações fiscais e contributivas para janeiro de 2026
|Data Limite
|Obrigação Fiscal
|Descrição
|09/01/2026
|Comunicação de Faturas
|Comunicação dos elementos das faturas de dezembro de 2025 à AT.
|12/01/2026
|DMR
|Entrega da Declaração Mensal de Remunerações (entidades empregadoras).
|20/01/2026
|Retenção na Fonte
|Pagamento de IRS, IRC e Selo retidos no mês anterior.
|20/01/2026
|IVA (Mensal)
|Entrega da Declaração Periódica de IVA relativa a novembro de 2025.
|20/01/2026
|Declaração de Rendimentos
|Entrega do comprovativo anual de rendimentos de 2025 aos trabalhadores.
|26/01/2026
|Pagamento IVA
|Data limite para liquidação do imposto (regime mensal).
|31/01/2026
|Modelo 44
|Comunicação anual de rendas recebidas em 2025 (senhorios).
|31/01/2026
|Alteração de Atividade
|Comunicação de passagem ao regime de IVA para quem faturou > 15k€.
|31/01/2026
|IUC
|Pagamento do Imposto Único de Circulação para matrículas de janeiro.
Notas Importantes para 2026
- Faturas em PDF
- Segundo o OE 2026, as faturas em formato PDF continuam a ser aceites como faturas eletrónicas para todos os efeitos fiscais até ao final deste ano.
- IRS 2026
- Começam a vigorar os novos escalões de IRS (atualizados em 3,5%) e a redução das taxas do 2.º ao 5.º escalão. Note que estas alterações refletir-se-ão nas tabelas de retenção na fonte que as empresas aplicam já a partir deste mês.
- IUC
- O pagamento do Imposto Único de Circulação deve ser feito até ao final do mês da matrícula do veículo. Se o seu carro é de janeiro, o prazo termina a 2 de fevereiro (dado que 31 de janeiro é sábado).