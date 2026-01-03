Autoridade Tributária: agenda fiscal para janeiro de 2026

O mês de janeiro traz várias obrigações fiscais importantes para empresas e trabalhadores independentes. Conheça a agenda fiscal de janeiro de 2026.

Com o mês de janeiro a decorrer, chegam também novas obrigações fiscais que empresas, trabalhadores independentes e cidadãos devem cumprir junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Para evitar multas e assegurar o cumprimento das responsabilidades fiscais, é importante estar atento aos principais prazos de entrega de declarações e pagamentos.

Autoridade Tributária: Obrigações fiscais e contributivas para janeiro de 2026

Data Limite Obrigação Fiscal Descrição 09/01/2026 Comunicação de Faturas Comunicação dos elementos das faturas de dezembro de 2025 à AT. 12/01/2026 DMR Entrega da Declaração Mensal de Remunerações (entidades empregadoras). 20/01/2026 Retenção na Fonte Pagamento de IRS, IRC e Selo retidos no mês anterior. 20/01/2026 IVA (Mensal) Entrega da Declaração Periódica de IVA relativa a novembro de 2025. 20/01/2026 Declaração de Rendimentos Entrega do comprovativo anual de rendimentos de 2025 aos trabalhadores. 26/01/2026 Pagamento IVA Data limite para liquidação do imposto (regime mensal). 31/01/2026 Modelo 44 Comunicação anual de rendas recebidas em 2025 (senhorios). 31/01/2026 Alteração de Atividade Comunicação de passagem ao regime de IVA para quem faturou > 15k€. 31/01/2026 IUC Pagamento do Imposto Único de Circulação para matrículas de janeiro.

Notas Importantes para 2026