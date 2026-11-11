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Atenção à fatura da DIGI: novos serviços chegam em dezembro com custos extra

3 Comentários

A DIGI começou a notificar os clientes móveis em Portugal sobre a chegada de novas funcionalidades à sua rede, com data marcada para 10 de dezembro de 2026. A partir desse dia, passam a estar disponíveis serviços de audiotexto e serviços de valor acrescentado baseados em SMS e MMS. Na prática, trata-se da abertura da rede a linhas especiais e mensagens tarifadas à parte, que permitem aceder a conteúdos pagos ou participar em votações e passatempos.

DIGI ativa serviços de valor acrescentado

O detalhe que merece vigilância imediata prende-se com o facto de certos prefixos ficarem desbloqueados por defeito nos cartões, como acontece com as gamas 61 e 68. Quem anda no meio das telecomunicações conhece bem o risco: basta uma interação descuidada num anúncio online ou responder a um código promocional para começar a ver cair débitos inesperados. Não é um defeito da operadora, mas sim a porta aberta para cobranças que fogem aos planos base de voz e dados.

A Lei das Comunicações Eletrónicas

Esta mudança no funcionamento da rede não nasce de um capricho comercial da marca para engordar faturas. A ativação decorre do cumprimento obrigatório dos artigos 124.º e 125.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, diploma que define as regras de interoperabilidade e acesso a números especiais no mercado nacional. A legislação impõe que as empresas de telecomunicações disponibilizem estas gamas, cabendo depois ao consumidor definir os limites do que autoriza ou rejeita no seu cartão.

A mesma lei que obriga à disponibilização dos números garante também a salvaguarda do utilizador contra cobranças abusivas. Quem não pretende ter qualquer contacto com estas plataformas nem autoriza a faturação de audiotexto ou SMS de valor acrescentado tem o direito de exigir o barramento total. A regra é simples: sem um pedido formal de bloqueio, o acesso mantém-se funcional e qualquer consumo realizado nestas linhas segue direto para a conta mensal.

Bloquear números e falar com apoio ao cliente

Para travar de imediato estes serviços antes que comecem a produzir efeitos práticos no equipamento, o cliente tem de contactar os canais oficiais da empresa através do 923 30 90 30. Está igualmente ativo o 923 30 90 20, uma linha dedicada exclusivamente a clientes com necessidades especiais.

Quem tem cartões secundários atribuídos a filhos ou a familiares mais idosos deve ter redobrada cautela antes do arranque de dezembro. Nesses perfis de utilização, a probabilidade de cliques acidentais em subscrições semanais silenciosas é muito mais alta, e o dinheiro do saldo costuma voar em poucos dias. Vale bem a pena perder dois minutos ao telefone com o operador para ativar o bloqueio preventivo e manter o telemóvel blindado a custos adicionais.

DIGI soma quase 4 mil queixas em Portugal: o que corre mal e o que melhorou?

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Digi MMS sms valor acrescentado

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Comentários

3
  1. Avatar de Zé Fonseca A.
    Zé Fonseca A.

    A digi nunca me enganou, quer fazer dizer à custa da roda dos milhões

    Responder
  2. Avatar de JF
    JF

    Deveriam fazer como os concorrentes, através cda aplicação my digi ter uma função para bloquear estes serviços de valores acrescentado seria mais fácil, para já como os atendimentos na linha digi ao cliente andam a caracol por isso seria uma ideia para facilitar

    Responder
  3. Avatar de A
    A

    Nota ao artigo, o cliente tem de preencher um formulario, assina-lo digitalmente, ou imprimir e fazer scan, e envia-lo para o email de suporte, a linha de apoio não vai fazer o bloqueio, nem os balcões fisicos.

    Aqui a DIGI está em falha em relação aos outros operadores ( que eu conheço o funcionamento ) onde é possível efetuar o bloqueio na área de administração da conta de cliente.

    Como cliente DIGI fico bastante chateado em que o processo requeira tanto esforço para ser feito, percebo que a DIGI esteja a entrar no mercado, mas a concorrência nos low cost está a acompanhar, e isto faz a digi ficar para trás e perder-me como cliente

    Responder

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