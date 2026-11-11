Atenção à fatura da DIGI: novos serviços chegam em dezembro com custos extra

A DIGI começou a notificar os clientes móveis em Portugal sobre a chegada de novas funcionalidades à sua rede, com data marcada para 10 de dezembro de 2026. A partir desse dia, passam a estar disponíveis serviços de audiotexto e serviços de valor acrescentado baseados em SMS e MMS. Na prática, trata-se da abertura da rede a linhas especiais e mensagens tarifadas à parte, que permitem aceder a conteúdos pagos ou participar em votações e passatempos.

DIGI ativa serviços de valor acrescentado

O detalhe que merece vigilância imediata prende-se com o facto de certos prefixos ficarem desbloqueados por defeito nos cartões, como acontece com as gamas 61 e 68. Quem anda no meio das telecomunicações conhece bem o risco: basta uma interação descuidada num anúncio online ou responder a um código promocional para começar a ver cair débitos inesperados. Não é um defeito da operadora, mas sim a porta aberta para cobranças que fogem aos planos base de voz e dados.

A Lei das Comunicações Eletrónicas

Esta mudança no funcionamento da rede não nasce de um capricho comercial da marca para engordar faturas. A ativação decorre do cumprimento obrigatório dos artigos 124.º e 125.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, diploma que define as regras de interoperabilidade e acesso a números especiais no mercado nacional. A legislação impõe que as empresas de telecomunicações disponibilizem estas gamas, cabendo depois ao consumidor definir os limites do que autoriza ou rejeita no seu cartão.

A mesma lei que obriga à disponibilização dos números garante também a salvaguarda do utilizador contra cobranças abusivas. Quem não pretende ter qualquer contacto com estas plataformas nem autoriza a faturação de audiotexto ou SMS de valor acrescentado tem o direito de exigir o barramento total. A regra é simples: sem um pedido formal de bloqueio, o acesso mantém-se funcional e qualquer consumo realizado nestas linhas segue direto para a conta mensal.

Bloquear números e falar com apoio ao cliente

Para travar de imediato estes serviços antes que comecem a produzir efeitos práticos no equipamento, o cliente tem de contactar os canais oficiais da empresa através do 923 30 90 30. Está igualmente ativo o 923 30 90 20, uma linha dedicada exclusivamente a clientes com necessidades especiais.

Quem tem cartões secundários atribuídos a filhos ou a familiares mais idosos deve ter redobrada cautela antes do arranque de dezembro. Nesses perfis de utilização, a probabilidade de cliques acidentais em subscrições semanais silenciosas é muito mais alta, e o dinheiro do saldo costuma voar em poucos dias. Vale bem a pena perder dois minutos ao telefone com o operador para ativar o bloqueio preventivo e manter o telemóvel blindado a custos adicionais.