As 5 melhores “Stocks” de Futebol para comprar em 2021

Investir em futebol faz sentido tanto do ponto de vista do adepto como do investidor propriamente dito. O futebol move multidões e continuará a mover durante um futuro previsível; talvez mais ainda, à medida que o Desporto-Rei conquista novos fãs na Ásia. O futebol-indústria continuará a trazer lucros, mas nem todos os investimentos são iguais.

Nesse sentido, é importante fazer escolhas sustentadas para que o investimento seja o mais seguro possível. Vejamos as 5 melhores ações de futebol para investir em 2021.

As 5 melhores ações de futebol para investir em 2021

Liverpool

Os “Reds” podem considerar finalmente superados os traumas causados pelo “hooliganismo” no final dos anos 80, que contribuíram para uma longa travessia no deserto.

Em 2020, o Liverpool voltou a vencer o primeiro escalão do futebol inglês, trinta anos depois. A equipa nunca tinha vencido a competição no atual formato “Premier League”, adotado somente em 1992. É difícil acreditar que o ciclo vitorioso de Jürgen Klopp esteja terminado. As ações do Liverpool são uma boa aposta, antes que o seu preço suba mais ainda.

Juventus

A contratação de Cristiano Ronaldo foi obviamente um supremo golpe empresarial, tanto em termos desportivos como de marketing, por parte da “Vecchia Signora”. O valor das ações subiu em flecha e o efeito CR7 foi bem visível, dentro e fora de campo.

Milhões de camisolas da Juve terão sido vendidas por todo o mundo desde 2018, graças a CR7. O objetivo de vencer a Champions, algo que a equipa italiana só conseguiu duas vezes, tal como SL Benfica e FC Porto, ainda não foi atingido.

Mas a Juventus é muito mais que Ronaldo. Gerida pela poderosa família Agnelli desde há um século, a “Juve” passou na última década por um processo de “re-branding”. Claro que a contratação de CR7 fez parte deste processo, mas houve muito mais. A renovação do símbolo foi outra, bem como a associação da marca Juventus a produtos de luxo, criando uma ideia e uma atitude de perseverança e de sucesso.

Os nove títulos consecutivos no campeonato italiano não são só sinal de fraqueza dos adversários; são prova de que estamos perante um colosso do futebol europeu que deixou para trás os dias negros da década de 2000.

Manchester United

Os “Red Devils” ainda não encontraram o caminho do verdadeiro sucesso depois da saída do histórico e mítico Alex Ferguson. A última conquista da Premier League por “Sir Alex” em 2013 foi também a última do United. Desde então, o clube não se tem mantido fiel ao anterior princípio de manter a estabilidade da equipa técnica; quatro treinadores sucederam a Ferguson, sem contar com o breve período de Ryan Giggs como treinador interino.

Longe vão os tempos em que era possível manter Ferguson por largas temporadas sem vencer títulos porque havia confiança no técnico e numa ideia de estabilidade a longo prazo.

Mas não se deve descartar o Manchester United, por razões “geopolíticas”. A equipa de Old Trafford é a maior vencedora da história do primeiro escalão do futebol inglês e mantém uma base de adeptos imensa, que não se limita à cidade de Manchester nem à Inglaterra.

Trata-se então de uma das marcas mais fortes do panorama do futebol mundial, e como tal uma presença habitual nas análises feitas pelo site especializado SafeBettingSites.com. A expressão “gigante adormecido” aplica-se-lhe que nem uma luva. Com efeito, o percurso na atual edição Premier League permite-nos perguntar se o treinador Solskjaer, um histórico do United, não terá já encontrado o caminho do sucesso.

Barcelona

A derrota por 8-2 frente ao Bayern de Munique nos quartos de final da Liga dos Campeões, em jogo disputado no estádio da Luz, a 14 de agosto de 2020, não fica só para a história como a mais pesada derrota dos catalães desde 1950. Fica também para as memórias imediatas dos adeptos.

Os episódios seguintes revelaram a relação difícil de Messi com o clube, principalmente pelo aparente desacordo em relação à contratação de Ronald Koeman como treinador.

Mas é necessário olhar para os factos.

O Barcelona concluiu a fase de grupos da Liga dos Campeões 2020-21 com total segurança, bem distante do terceiro e com os mesmos pontos da Juventus.

Na liga espanhola, os números não são os de uma equipa dominadora, mas de modo algum se pode afastar os “blaugrana” das contas do título. Quando uma equipa como o Barcelona, que foi uma das principais referências do futebol europeu e mundial nos últimos 15 anos, tem alguns percalços, é fácil imaginar que o descalabro está para chegar. Porém, tal como no caso do Manchester United, trata-se de um colosso com grandes recursos, dentro e fora de campo. E Messi está longe de ter dito a sua última palavra.

Ajax

Quem procura um “outsider” potencialmente mais económico, mas com boas perspetivas pode apontar ao maior e mais forte clube da Holanda. A “cantera” do clube de Amesterdão é famosa pelos talentos que dá a revelar. O Ajax é sempre aquela força com a qual se pode contar para trazer uma surpresa.

A sua eliminação na fase de grupos e relegação para a Liga Europa significa que as suas ações são um bom investimento a longo prazo.

O Ajax foi o único clube, a par do FC Porto, a vencer a Liga dos Campeões no formato atual sem pertencer a um dos Big-5 (os cinco maiores campeonatos de futebol da Europa).

Se investe, ou considera investir, em ativos ligados ao futebol, poderá assim aproveitar estas dicas para o fazer de forma mais sustentada e assertiva.