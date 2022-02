Aprenda a detetar os sinais que revelam que um website pode não ser de confiança

A Internet aloja uma incontável panóplia de websites sobre os mais variados assuntos e para os mais variados fins. Por isso, pode tornar-se complicado perceber quais são aqueles em que podemos realmente confiar. Hoje, vamos tentar ajudar nessa tarefa.

Damos-lhe 7 sinais que poderão ajudar a perceber quando um website não é de confiança.

Apesar da quantidade de websites que a Internet suporta, nem todos são confiáveis, podendo, em alguns casos, danificar os nossos dispositivos, bem como recolher dados privados, por exemplo. Nos casos menos óbvios, pode ser complicado detetá-los.

Embora nem sempre seja linear, conheça estes 7 sinais que poderão indicar que o website não é de confiança.

1 - Domínio

Para falsificar os websites oficiais, a tendência passa por criar domínios semelhantes. Por serem apenas parecidos, pode ser simples perceber se aquele a que a acedeu é, ou não, de confiança.

Em primeiro lugar, o nome do serviço, por exemplo, poderá estar mal soletrado, uma vez que a forma correta é utlizada no domínio oficial. Depois, podem surgir letras ou números extra, em substituição de outros caracteres semelhantes. Por outro lado, poderá ser usado o nome correto, sem erros ou elementos extra, mas terminado numa extensão diferente – por exemplo, o website oficial ser .com e o falso ser .org.

2 - Ausência de informações de contacto

Caso chegue a um website que não possua informações de contacto, estranhe e não espere que entranhe. Embora não seja por si só preocupante, poderá ser uma falta a ter em conta.

Normalmente, os websites contam com informações de contacto, como um e-mail, um contacto telefónico e, por vezes, uma morada. Por um lado, um formulário de contacto não costuma ser suficiente para empresas ou lojas online e, por outro lado, websites de informação, por exemplo, costumam fornecer dados relativamente aos autores.

3 - Spam de anúncios

Embora sejam um grande trunfo para a sobrevivência dos websites, principalmente quando são plataformas de acesso gratuito, deverá estar atento ao conteúdo anunciado.

A maioria dos websites nos quais não deve confiar aloja anúncios com títulos clickbait ou promessas demasiado boas. Ainda que seja tentador, não ceda, porque poderá não correr bem.

4 - Ausência de Política de Privacidade ou Termos de Utilização

A política de privacidade de dados, bem como os termos de utilizador são uma obrigação à qual todos os websites legítimos respondem. Então, a maioria dos websites que não são de confiança não possuem esta informação e, no caso de possuírem, está incompleta, conta com erros ou é copiada.

No caso das lojas online, deverá confirmar, por exemplo, a política de devolução e expedição adotada. Se não constar, suspeite!

5 - Links de Spam ou botões para download

Este sinal parece até demasiado óbvio. No entanto, como não custa relembrar, caso um website apresente links de Spam, que redirecionem o utilizador para outros websites maliciosos, desconfie.

Além disso, a presença de anúncios com botões para efetuar downloads é também sinal de alerta. Ainda que esse botão pareça funcionar, aquilo que vai descarregar é uma incógnita e poderá não dar bom resultado.

6 - Erros ortográficos ou gramaticais

Por serem websites desleixados, normalmente, contêm muitos erros ortográficos e gramaticais. Assim sendo, tente passar os olhos por algumas páginas e perceber se deteta alguma coisa suspeita. Se encontrar erros frequentes, é provável que o website não seja confiável.

7 - Ausência na Pesquisa do Google

Caso detete algum sinal dos descritos acima, poderá adotar outra abordagem. Pesquisando o website no Google, se não for de confiança, não aparecerá nos resultados, ou pelo menos nos primeiros e acima do website verdadeiro, se o existir.

Poderá tentar detetar alguns dos sinais descritos acima no caso de receber e-mails suspeitos, por exemplo. Esteja sempre atento e não se deixe enganar!

