Anthropic ataca Microsoft e o seu novo software vai mudar o trabalho no escritório

A corrida às ferramentas de produtividade acaba de ganhar um novo concorrente de peso. A Anthropic decidiu avançar com força para o mercado profissional ao apresentar um conjunto de soluções dedicadas ao trabalho de escritório, apostando forte em áreas dominadas há décadas por rivais como a Microsoft e a Google. Em vez de limitar o Claude a uma simples janela de conversação, o objetivo passa agora por transformar a plataforma num espaço de trabalho autónomo e prático.

O grande destaque desta investida dá pelo nome de Claude Sheets, uma ferramenta pensada diretamente para fazer frente ao Excel. O utilizador já não precisa de perder tempo a montar fórmulas complexas à mão ou a desenhar tabelas em branco. Basta escrever em linguagem comum o que precisa e o sistema cria a folha de cálculo completa, com separadores organizados, regras de cálculo e menus funcionais prontos a utilizar.

Folhas de cálculo e colaboração em tempo real

Ao contrário das opções tradicionais, qualquer alteração posterior pode ser solicitada em formato de conversa direta. O Claude edita as células, documenta o raciocínio das fórmulas aplicadas e permite que vários elementos da equipa colaborem no mesmo documento sem ruído. Quem não quiser abandonar de imediato as ferramentas habituais também não fica limitado, já que existe compatibilidade total para exportar os ficheiros diretamente para o formato clássico do Excel ou integrá-los com o Google Workspace.

A pensar no planeamento visual e nas sessões de estratégia interna, a empresa revelou também o Claude Whiteboards. Esta funcionalidade serve de quadro partilhado para juntar ideias soltas e desenhar planos de ação em equipa. Conforme as pessoas vão adicionando notas, a ferramenta organiza tudo por temas lógicos e atribui tarefas concretas, evitando que os resumos das conversas se percam em ficheiros de texto copiados à pressa.

Claude Meetings entra em direto no Google Meet

Outra novidade de peso foi desenhada especificamente para acabar com o tempo perdido a tirar notas em videoconferências: o Claude Meetings. Esta funcionalidade atua quase como um colega de secretária que se senta na reunião virtual para registar tudo em direto. Para já, o sistema estreia-se no Google Meet, onde ouve os temas debatidos, responde a dúvidas no chat interno e cria cronogramas de entrega sem ser preciso esperar que a chamada termine.

Por motivos de privacidade e conformidade dentro das empresas, o assistente identifica-se abertamente na lista de participantes e não entra em reuniões com convidados externos sem autorização explícita da administração. Finda a conversa, todo o histórico de decisões e compromissos assumidos fica gravado para consultas rápidas posteriores. A par disto, a marca atualizou os conectores empresariais com o Claude Data e estreou integrações mais profundas com softwares da Adobe, Atlassian e HubSpot, permitindo correr partes dessas aplicações diretamente na interface sem saltar entre janelas.

O Claude Sheets e o Whiteboards chegam desde já em versão beta para todos os subscritores de planos pagos na web, computador e telemóvel. Já o assistente para videochamadas fica, por agora, reservado aos clientes dos planos Team e Enterprise, marcando um passo muito claro na estratégia da Anthropic para conquistar os computadores de trabalho de milhões de profissionais.