Americanos pesquisaram “Mudar-me para Portugal” após vitória de Trump nos EUA

O mundo acompanhou as eleições nos Estados Unidos da América (EUA) de perto e assistiu ao regresso de Donald Trump à Casa Branca, depois de quatro anos. Após esta vitória, os americanos pesquisaram "Mudar-me para Portugal" no Google.

Pelo impacto que as suas decisões e políticas têm globalmente, as eleições americanas são acompanhadas pelo mundo inteiro, que assiste atentamente aos debates, comícios e espaços de comentário.

Com a mesma atenção estão os americanos, que vão vendo os estados a assumir as cores que representarão a vitória de um dos candidatos.

Segundo o jornal Público, após terem sido conhecidos os primeiros resultados que apontavam para a vitória de Donald Trump, começaram a ser feitas pesquisas sobre informações para uma mudança para Portugal.

Com o tempo, as pesquisas foram aumentando gradualmente e chegaram ao pico logo após o discurso do republicano a confirmar a vitória eleitoral.

Apesar de terem sido registadas procuras no Google sobre este tema em 29 regiões, os estados do Colorado, Oregon e Washington lideram a lista de pesquisas. A atual vice-presidente Kamala Harris venceu nestes três estados.

Estes dados foram consultados, segundo o jornal Público, na plataforma Trends da Google, uma página que permite seguir as tendências de pesquisa por temas e por países.

Será Portugal melhor do que uns EUA liderados por Donald Trump?

De acordo com o mesmo órgão de comunicação social português, a imprensa norte-americana aponta para um potencial "êxodo", após a vitória do candidato republicano.

Numa lista da revista Fortune, Portugal é mencionado como um dos "países mais fáceis para onde emigrar", destacando-se o regime de visto D7, aplicável aos cidadãos que recebem rendimentos passivos no estrangeiro.

É, ainda, mencionada a modalidade de "visto gold", dedicado aos novos residentes que invistam no país.