Amazon está a processar duas empresas por aldrabarem as avaliações dos produtos

As avaliações deixadas após a aquisição online de um produto podem ajudar outros consumidores, no momento da decisão de compra. Por ter detetado falsas críticas, a Amazon está a processar duas empresas que, alegadamente, promoveram-nas.

O objetivo passa por impedi-las de continuarem a sua atividade.

Na terça-feira, a Amazon apresentou uma ação judicial contra duas empresas que, alegadamente, aldrabaram as avaliações na plataforma. Os processos apresentados no King County Superior Court, em Seatle, acusam as empresas AppSally e Rebatest de promoverem críticas falsas.

Conforme alegado, ambas as empresas promoviam o estabelecimento de contactos entre os vendedores e os consumidores. Estes últimos deixariam avaliações positivas em troca de produtos ou pagamentos gratuitos.

Numa declaração, a Amazon disse que este processo procura “fechar dois grandes intermediários de avaliações falsas”, que, conforme alega, ajudaram a “enganar os consumidores ao fazer com que os utilizadores publicassem avaliações falsas nas lojas”, como a Amazon, eBay, Walmart e Etsy.

A declaração diz ainda que as empresas garantem que têm mais 900.000 utilizadores “dispostos a escrever avaliações falsas”.

Avaliações positivas na Amazon orquestradas

De acordo com os dados aos quais o tribunal teve acesso, a AppSally e Rebatest estão em funcionamento desde 2018. Conforme acusa a Amazon, a AppSally montou um esquema através do qual os vendedores pagar-lhe-iam uma taxa de cerca de 25 dólares para receber as avaliações verificadas.

Segundo a CNBC, após fornecerem à AppSally um link para o seu produto, os vendedores enviariam caixas vazias e forneceriam fotografias, para que fossem incluídas na avaliação do utilizador. Os vendedores aderiram a este esquema, uma vez que a empresa prometia impulsionar o produto nos resultados de pesquisa da plataforma.

Por sua vez, através da Rebatest os utilizadores encomendariam um produto na Amazon e deixariam uma avaliação. De acordo com o processo, a empresa reembolsava o utilizador através de serviços como o PayPal.

Com a ação judicial, a Amazon pretende uma injunção contra ambas as empresas, bem como que fiquem impedidas de vender ou facilitar a venda de avaliações na plataforma.

