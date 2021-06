Amazon culpa as empresas das redes sociais por falsas reviews de produtos

As redes sociais são uma muito potente fonte de informação. Além desta, existe uma panóplia de grupos que visam a partilha de opiniões, surgindo nesses espaços acesos debates sobre os mais variados tópicos. Nesse sentido, a partilha de experiência com determinados produtos e serviços torna-se inevitável. Além das reviews autênticas, existem, segundo a Amazon, análises falsas a circular, que acabam por prejudicam a empresa.

Mais do que isso, acusa as gigantes das redes sociais de nada fazerem relativamente a este problema.

Embora as críticas falsas sejam um problema que há muito tempo assola a Amazon, com a dimensão das redes sociais e a infinidade de possibilidades, aquele tende a crescer e a ter mais impacto. Isto, porque, para enganar o sistema, muitos são os vendedores que publicam críticas falsas, de forma a prejudicar outros vendedores, encorajando as suas vendas, bem como destacando os seus produtos em alternativa.

Segundo a Amazon, muitas dessas críticas falsas não comecem na plataforma da empresa, mas sim fora, em grupos abertos nas redes sociais, especificamente no Facebook, onde este tipo de troca de informação é muito frequente.

Amazon considera que redes sociais permitem que as críticas falsas circulem

A Amazon diz que as empresas que gerem as redes sociais não são rápidas o suficiente a fechar grupos onde são disseminadas as críticas falsas. Aliás, a empresa expôs o seu parecer sobre esta questão no seu blog, atribuindo-lhes a culpa, enquanto gestores.

Temos visto uma tendência crescente de maus atores que tentam solicitar falsas críticas fora da Amazon, particularmente através dos serviços de comunicação social.

Escreveu a Amazon.

Enquanto moderadora, a empresa já impediu, só em 2020, mais de 200 milhões de críticas falsas de aparecerem no seu site.

Sendo as críticas e reviews falsas um grande problema para a Amazon e para os clientes, aquela apela às empresas das redes sociais para “investirem adequadamente em controlos proativos para detetar revisões falsas”.

