Aluno sobe a árvore com 8 metros para conseguir ter aulas online no Zoom

A pandemia por COVID-19 veio acelerar a digitalização e dar um novo tipo de importância às comunicações digitais. Aulas online, teletrabalho são duas realizadas do mundo de hoje, mas para que tudo funcione são necessárias boas estruturas de comunicação.

É verdade que há zonas com boa cobertura, mas nem todos têm a mesma sorte! Um aluno, para aceder às aulas online, tem de subir a uma árvore para conseguir-se ligar ao Zoom.

Alexei Dudoladov é um estudante Russo e também blogger. Estuda no Instituto de Transporte de Água de Omsk e, tendo em conta a pandemia, tem de ter aulas online “em casa”. O jovem de 21 anos vive na vila remota na Sibéria só que tem um problema para aceder às aulas. Para ter aulas online através do Zoom, o jovem tem de subir a uma árvore. Num vídeo enviado à Reuters…

Preciso de entrar na floresta que está a 300 metros da vila e subir esta árvore, com oito metros de altura, e entrar no Zoom para falar com os professores para que não tenha falta às aulas.

O objetivo do aluno, nesta fase, é alertar as operadoras e autoridades para a falta de internet na sua aldeia. Tal como já aconteceu em Portugal, as aulas do Ensino Superior passaram para online para tentar limitar o número de infeções naquele país. O blogger está num programa de estudos individual e já questionou o Governo sobre tal situação e de este não se preocupar (nem com ele, nem com outros alunos na mesma situação).

Tal como acontece em Portugal, a cobertura no geral não é má, mas há zonas onde é simplesmente inexistente como, por exemplo, no Interior. De acordo com a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, vai ser produzido um Plano de Conectividade Digital, que forneça cobertura digital adequada – móvel e internet – no território transfronteiriço, e estabelecer as bases para o desenvolvimento de serviço 5G – saber mais aqui.

