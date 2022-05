Altice: Cirurgia inédita com recurso ao 5G entre Portugal e Espanha

A tecnologia móvel 5G já é uma realidade em Portugal há algum tempo e começam a aparecer projetos muito interessantes. Como já referimos várias vezes, além do aumento de velocidade das comunicações, o 5G tem outras características que permitirão criar novos modelos de negócio, mas também usar esta tecnologia em ambientes mais sensíveis.

Recentemente a Altice Portugal e a Fundação Champalimaud protagonizam cirurgia inédita com recurso ao 5G.

900 km distam entre Lisboa e Zaragoza numa cirurgia com recurso a 5G

De acordo com o comunicado enviado pela Altice ao Pplware, no passado dia 5 de maio fez-se história através da realização da primeira cirurgia de cancro da mama com utilização da tecnologia 5G, que uniu Portugal e Espanha.

A Fundação Champalimaud, a Altice Portugal e a operadora Movistar foram os intervenientes deste evento que colocou a tecnologia 5G ao serviço da Saúde.

900 km distam entre Lisboa e Zaragoza. Esta foi a distância encurtada pelas valências da 5ª geração móvel da Altice Portugal – velocidade, menor latência, inteligência e fiabilidade – que fizeram com que o Dr. Pedro Gouveia, reputado cirurgião da Unidade de Mama do Centro Clínico Champalimaud, estivesse em contacto direto audiovisual permanente e em tempo real com o cirurgião espanhol da mesma unidade, Rogelio Andrés-Luna.

A cirurgia foi acompanhada no palco do Congresso da Associação Espanhola de Cirurgiões da Mama (AECIMA), que decorre até dia 7 de maio, na Faculdade de Medicina da Faculdade de Zaragoza.

Esta intervenção inédita, com supervisão remota por um segundo cirurgião, recorreu às vantagens da realidade aumentada e do 5G, asseguradas em Portugal pela tecnologia da Altice Labs (laboratório de inovação e I&D da Altice Portugal) e em Espanha pela Movistar.

Nos últimos cinco anos a Altice Portugal investiu fortemente em infraestruturas, assegurando a acesso a fibra ótica em mais de seis milhões de lares. Esta fibra ótica, aliada à crescente cobertura do 5G, dá a Portugal a conectividade que o coloca no mapa da inovação a nível mundial e contribui para um País a uma só velocidade, agnóstico a assimetrias regionais e à densidade populacional.