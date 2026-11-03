AlertaFraude: site português ajuda a identificar burlas e a saber como agir

As burlas online estão cada vez mais sofisticadas e podem chegar por SMS, email, chamadas telefónicas, redes sociais ou através de anúncios fraudulentos. Perante tantas ameaças, saber identificar os sinais de alerta é fundamental. É precisamente neste contexto que surge o AlertaFraude, uma plataforma portuguesa dedicada à prevenção e esclarecimento sobre fraudes.

O site disponibiliza informação organizada sobre diferentes tipos de burlas, procurando explicar de forma simples como funcionam, como podem ser identificadas e quais os passos a seguir caso alguém seja vítima.

AlertaFraude reúne dezenas de esquemas fraudulentos

A plataforma apresenta um catálogo de fraudes e burlas que afetam cidadãos, famílias, empresas e até o Estado. Cada situação é explicada com informação sobre o modus operandi dos burlões, os sinais de alerta e as medidas que podem ajudar a evitar prejuízos.

Entre os esquemas abordados encontram-se situações bem conhecidas dos portugueses, como:

Burlas através do MB WAY em plataformas de compra e venda.

Mensagens fraudulentas dos CTT sobre encomendas.

Falsos funcionários bancários.

Mensagens de familiares a pedir dinheiro, como o conhecido esquema «Olá mãe, mudei de número».

Falsos investimentos e esquemas relacionados com criptomoedas.

Lojas online fraudulentas e anúncios falsos.

Phishing em nome de entidades públicas, bancos e empresas.

O objetivo é permitir que qualquer pessoa encontre informação útil sobre uma situação suspeita, sem precisar de conhecimentos técnicos de cibersegurança.

Recebeu uma mensagem suspeita? O site permite verificar

Uma das funcionalidades mais interessantes do AlertaFraude é a secção «Será burla?», que permite responder a quatro perguntas para identificar possíveis sinais de fraude.

A plataforma disponibiliza ainda opções para verificar situações relacionadas com links, IBAN ou números de telefone, ajudando os utilizadores a avaliar se estão perante uma tentativa de burla.

Naturalmente, estas ferramentas devem ser encaradas como um apoio à análise e não como uma garantia absoluta de segurança. A ausência de alertas não significa necessariamente que um contacto ou uma entidade sejam legítimos.

Fui burlado: o que fazer nas primeiras horas?

O AlertaFraude não se limita à prevenção. Para quem já foi vítima de um esquema fraudulento, disponibiliza uma área dedicada à recuperação e às medidas que devem ser tomadas.

A plataforma recomenda uma atuação rápida, incluindo o bloqueio de meios de pagamento ou contas comprometidas, a preservação de provas e a apresentação de denúncia junto das autoridades competentes.

Caso tenham sido fornecidos dados bancários ou efetuado um pagamento, é importante contactar imediatamente o banco através dos canais oficiais, nomeadamente o número indicado no verso do cartão.

A plataforma disponibiliza também informação sobre onde denunciar cada situação.