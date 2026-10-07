Alerta Portugal: hackers dizem ter roubado 120 GB de dados do SIRP

Os serviços de informações portugueses poderão ter sido alvo de um ciberataque de grandes dimensões. Um atacante afirma ter conseguido obter 120 GB de dados do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), incluindo documentos internos, emails, dados pessoais, bases de dados e código-fonte.

A informação foi divulgada pelo site especializado FrenchBreaches, que analisou a alegada fuga de dados. Importa, contudo, sublinhar que o ataque e a dimensão da alegada intrusão ainda não foram confirmados publicamente pelo SIRP.

120 GB de dados e mais de 312 mil ficheiros

Segundo a informação publicada pelo atacante a 6 de outubro, estarão disponíveis para venda cerca de 120 GB de dados, distribuídos por 312.144 ficheiros.

A reivindicação inclui ainda:

96 bases de dados;

código-fonte de 180 sites;

documentos privados;

emails;

dados pessoais;

informação relacionada com sistemas e aplicações.

O alvo indicado é o domínio sirp.pt, associado ao Sistema de Informações da República Portuguesa.

O SIRP assume um papel central no sistema de informações português e coordena, entre outros organismos, o Serviço de Informações de Segurança (SIS) e o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED).

Amostra contém dados pessoais sensíveis

A situação ganha especial relevância devido ao conteúdo de uma amostra alegadamente retirada dos sistemas comprometidos.

De acordo com a análise realizada pelo FrenchBreaches a 1.000 registos, foram encontrados dados associados a candidaturas profissionais, incluindo nomes, números de identificação civil, NIF, números de telefone, datas de nascimento, sexo, endereços de email, moradas e nacionalidades.

A amostra incluirá ainda informação sobre formação académica, experiência profissional, cartas de condução, línguas, competências, motivações e cargos pretendidos, bem como referências a currículos e outros documentos submetidos pelos candidatos.

Este tipo de informação poderá assumir particular importância devido à natureza da entidade alegadamente afetada.

Ataque ainda não foi confirmado

Apesar da dimensão dos números apresentados, é importante distinguir entre uma reivindicação de um cibercriminoso e um incidente oficialmente confirmado.

Até ao momento, não existe confirmação pública do SIRP relativamente à alegada intrusão, ao volume de dados indicado ou à verdadeira origem dos ficheiros apresentados como prova.

Também não são conhecidos, publicamente, os métodos utilizados para obter os dados, a eventual duração do acesso aos sistemas ou quais os sistemas que poderão ter sido comprometidos.

Assim, os 120 GB, os 312.144 ficheiros e as 96 bases de dados devem ser encarados, para já, como valores reivindicados pelo atacante, e não como números oficialmente validados.

Uma fuga de dados particularmente preocupante

Caso a informação venha a ser confirmada, estaremos perante um incidente com uma dimensão muito superior à habitual fuga de dados pessoais.

Além da exposição potencial de informação pessoal, o alegado acesso a documentos internos, bases de dados e código-fonte poderia revelar informação sobre sistemas, aplicações e processos utilizados por uma entidade particularmente sensível do Estado português.

O caso deverá, por isso, ser acompanhado com atenção, sobretudo enquanto não existir uma posição oficial que permita determinar se houve efetivamente uma intrusão, que informação foi comprometida e qual a dimensão real do incidente.

Para já, a principal conclusão é simples: há uma alegação de comprometimento de dados do SIRP, acompanhada por uma amostra que contém informação pessoal, mas falta ainda uma confirmação oficial da ocorrência e da dimensão da alegada fuga.