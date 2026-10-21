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Afinal, quem mandou limitar o serviço da Starlink na Ucrânia?

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Com base em fontes anónimas, a Reuters, o The Telegraph e o The Wall Street Journal apontam para a Casa Branca e para Elon Musk, mas o presidente dos Estados Unidos e alguns membros da administração negam ter dado a ordem. Por isso, a origem da limitação continua por apurar.

Por volta de 14 de outubro, as forças ucranianas começaram a sentir limitações súbitas nos serviços de Internet por satélite da SpaceX, a Starlink, de uso comercial, e o Starshield, a versão militar destinada a governos.Na altura, o conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky para tecnologia de defesa, Serhii Beskrestnov, escreveu no Facebook que a empresa tinha imposto restrições sem aviso, perturbando várias missões militares.

O abrandamento do serviço foi noticiado por responsáveis ucranianos e por órgãos de informação de referência, que citam militares afetados, e os Estados Unidos comentaram o caso. Assim sendo, não havendo razões para duvidar de que tenha ocorrido, falta saber quem deu a ordem.

As versões partilhadas pela imprensa

Segundo Beskrestnov, os terminais em movimento passaram a ter um limite de cerca de 160 km/h, acima do qual a ligação se perde, e a Newsweek refere que o Starshield não tinha antes qualquer limite na Ucrânia. No entanto, os valores variam consoante as fontes. A CBS News cita unidades ucranianas que relataram quebras de ligação a partir dos 90 km/h.

A medida pesa porque muitos drones ucranianos voam acima dessa velocidade e, segundo a Associated Press, os Shahed russos ultrapassam os 400 km/h, o que impede os intercetores ucranianos de os perseguir. De facto, no dia 16 de outubro, Zelensky explicou que a Starlink é usada para intercetar Shaheds, para ataques de médio alcance em territórios ocupados e para entregar comida e água por drone.

No dia 15 de outubro, a Reuters noticiou que a ordem para limitar o Starshield chegou ao Pentágono “de dentro da Casa Branca”, sem que as fontes com quem falou, dois responsáveis norte-americanos e um responsável ocidental, identificassem quem a deu.

Um responsável norte-americano sénior respondeu que o presidente nunca fez tal pedido, e a Casa Branca não esclareceu se outro responsável da administração poderia tê-lo feito. De qualquer forma, um responsável ucraniano sénior disse que Kyiv recebeu a mesma indicação ao contactar a Casa Branca, o Departamento de Estado e o Pentágono.

No dia 16 de outubro, o britânico The Telegraph escreveu que foi Musk quem abordou Trump com a ideia de abrandar o serviço, e que uma das fontes disse que Trump concordou, abrindo caminho a que o Pentágono impusesse os limites.

Depois disso, no dia 20 de outubro, o The Wall Street Journal relatou, também com base numa fonte anónima, que os dois falaram sobre o assunto antes de Musk alegadamente ter ordenado as restrições.

Por outro lado, Donald Trump afirmou, a 16 de outubro, que não tinha sido ele e que não achava que tivesse sido Elon Musk. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse no sábado, 17 de outubro, que ninguém ordenou o abrandamento e que os Estados Unidos nada tiveram que ver com o assunto, explicando que o problema foi da Starlink, um produto comercial, e que o Starshield é um produto militar a que a Ucrânia não tem acesso neste momento.

Segundo a CBS, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, afirmou que o Pentágono não manipulou o serviço e que a Starlink pode tomar decisões ao abrigo dos termos de serviço. Contudo, de acordo com Musk, através do X, o Starshield é propriedade e está sob controlo do governo norte-americano, e que quaisquer limites de velocidade ou de utilização são decididos pelo exército e, em última instância, pelo presidente.

No dia 18 de outubro, à NBC, Zelensky afirmou que a mensagem veio do governo norte-americano e que tecnicamente foi a SpaceX a aplicá-la. Segundo a imprensa ucraniana, disse ainda que terminais conduzidos a mais de 160 km/h fora da Ucrânia mantiveram a ligação.

Entretanto, nenhuma das versões foi confirmada oficialmente, o que está a levantar muitas questões sobre quem terá, afinal, limitado os serviços da Starlink na Ucrânia.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Donald Trump Elon Musk EUA Ucrânia Ucrânia-Rússia

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Comentários

5
  1. DA
    David

    Leiam o protocolo caos do jose Rodrigues dos santos. Ele disse ha uns anos quem era Trump e como a Russia o usa como infiltrado espião russo. Dos melhores livros que ja li nos ultimos anos

    Responder
    1. JI
      Jihah

      Um grande livro que diz muitas verdades mas que nem toda a gente tem capacidade de ler pois a preguiça do jovens faz com queiram ver TikTok a ler livros

      Responder
      1. MY
        Mr. Y

        Sabes que é um livro de ficção, certo?

        Responder
      2. FI
        Filipe

        Espera lá mas eles usam o starlink nos drones que atacam a Rússia?

        Pensei que o Musk só tinha oferecido para defesa e não para usar em território russo.

        Oh Musk cheira-me que vais ver detritos de satélites a cair do céu…

        Responder

  2. O tipo da liberdade, neutralidade e tal… vigarista hipócrita.

    Responder

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