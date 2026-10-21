Afinal, quem mandou limitar o serviço da Starlink na Ucrânia?

Com base em fontes anónimas, a Reuters, o The Telegraph e o The Wall Street Journal apontam para a Casa Branca e para Elon Musk, mas o presidente dos Estados Unidos e alguns membros da administração negam ter dado a ordem. Por isso, a origem da limitação continua por apurar.

Por volta de 14 de outubro, as forças ucranianas começaram a sentir limitações súbitas nos serviços de Internet por satélite da SpaceX, a Starlink, de uso comercial, e o Starshield, a versão militar destinada a governos.Na altura, o conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky para tecnologia de defesa, Serhii Beskrestnov, escreveu no Facebook que a empresa tinha imposto restrições sem aviso, perturbando várias missões militares.

O abrandamento do serviço foi noticiado por responsáveis ucranianos e por órgãos de informação de referência, que citam militares afetados, e os Estados Unidos comentaram o caso. Assim sendo, não havendo razões para duvidar de que tenha ocorrido, falta saber quem deu a ordem.

As versões partilhadas pela imprensa

Segundo Beskrestnov, os terminais em movimento passaram a ter um limite de cerca de 160 km/h, acima do qual a ligação se perde, e a Newsweek refere que o Starshield não tinha antes qualquer limite na Ucrânia. No entanto, os valores variam consoante as fontes. A CBS News cita unidades ucranianas que relataram quebras de ligação a partir dos 90 km/h.

A medida pesa porque muitos drones ucranianos voam acima dessa velocidade e, segundo a Associated Press, os Shahed russos ultrapassam os 400 km/h, o que impede os intercetores ucranianos de os perseguir. De facto, no dia 16 de outubro, Zelensky explicou que a Starlink é usada para intercetar Shaheds, para ataques de médio alcance em territórios ocupados e para entregar comida e água por drone.

We don’t use Starlink for our responses inside Russia. We use Starlink to intercept jet-powered “shaheds” that attack our civilians and kill families. Starlink wasn’t turned off – its speed was reduced. And when the speed was reduced, we were unable to intercept a certain number of jet-powered “shaheds.” We couldn’t use a tool that helps protect people. That’s very painful and frustrating. We also use Starlink for mid-range strikes against enemy military targets in our temporarily occupied territories. We couldn’t do that when the restrictions were in place. And third, what matters most is people. Our warriors, who spend weeks and months on the front line, receive food and water delivered by drones using Starlink. Has the speed been fully restored to what it was before? No. Is it being restored now? Yes. From a conversation with media representatives in Brussels. (2/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026

No dia 15 de outubro, a Reuters noticiou que a ordem para limitar o Starshield chegou ao Pentágono “de dentro da Casa Branca”, sem que as fontes com quem falou, dois responsáveis norte-americanos e um responsável ocidental, identificassem quem a deu.

Um responsável norte-americano sénior respondeu que o presidente nunca fez tal pedido, e a Casa Branca não esclareceu se outro responsável da administração poderia tê-lo feito. De qualquer forma, um responsável ucraniano sénior disse que Kyiv recebeu a mesma indicação ao contactar a Casa Branca, o Departamento de Estado e o Pentágono.

No dia 16 de outubro, o britânico The Telegraph escreveu que foi Musk quem abordou Trump com a ideia de abrandar o serviço, e que uma das fontes disse que Trump concordou, abrindo caminho a que o Pentágono impusesse os limites.

Depois disso, no dia 20 de outubro, o The Wall Street Journal relatou, também com base numa fonte anónima, que os dois falaram sobre o assunto antes de Musk alegadamente ter ordenado as restrições.

Por outro lado, Donald Trump afirmou, a 16 de outubro, que não tinha sido ele e que não achava que tivesse sido Elon Musk. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse no sábado, 17 de outubro, que ninguém ordenou o abrandamento e que os Estados Unidos nada tiveram que ver com o assunto, explicando que o problema foi da Starlink, um produto comercial, e que o Starshield é um produto militar a que a Ucrânia não tem acesso neste momento.

Segundo a CBS, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, afirmou que o Pentágono não manipulou o serviço e que a Starlink pode tomar decisões ao abrigo dos termos de serviço. Contudo, de acordo com Musk, através do X, o Starshield é propriedade e está sob controlo do governo norte-americano, e que quaisquer limites de velocidade ou de utilização são decididos pelo exército e, em última instância, pelo presidente.

Starshield systems are owned and controlled by the US government. Any limits on speed or usage are decided by the US military and ultimately POTUS. Starlink is a commercial service owned and controlled by SpaceX. Usage of Starlink is limited to civilian or defensive activities and cannot be used for offensive military action, as doing so would be inappropriate for a commercial company. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2026

No dia 18 de outubro, à NBC, Zelensky afirmou que a mensagem veio do governo norte-americano e que tecnicamente foi a SpaceX a aplicá-la. Segundo a imprensa ucraniana, disse ainda que terminais conduzidos a mais de 160 km/h fora da Ucrânia mantiveram a ligação.

Entretanto, nenhuma das versões foi confirmada oficialmente, o que está a levantar muitas questões sobre quem terá, afinal, limitado os serviços da Starlink na Ucrânia.