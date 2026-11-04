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Adeus, horas perdidas! A nova arma secreta da Netflix vai finalmente escolher por si

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Passar mais tempo a navegar pelos menus da Netflix do que a ver efetivamente um filme ou série tornou-se num ritual frustrante para milhões de utilizadores. A plataforma de streaming decidiu atacar este problema de frente ao lançar o AI Discover, um novo espaço experimental desenhado para transformar a forma como descobrimos conteúdos no televisor.

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Inteligência artificial em tempo real focada no teu humor

Esqueça as buscas tradicionais baseadas apenas no histórico estático de visualização. Esta nova ferramenta utiliza uma camada de inteligência em tempo real capaz de decifrar o que apetece ver consoante o estado de espírito do momento, o tempo disponível ou até a companhia.

A interface aposta num formato dinâmico baseado em carrosséis temáticos e categorias situacionais. Opções como “Me Assuste”, “Noite de filme em família” ou sugestões rápidas aparecem em destaque para agilizar a decisão logo nos primeiros segundos.

O poder de afinar as sugestões e fugir do óbvio

Se as primeiras opções apresentadas não convencerem, o sistema inclui um botão dedicado a “Algo diferente”, que afasta o algoritmo dos caminhos mais previsíveis e abre portas a produções alternativas.

Além disso, cada título conta com uma ferramenta de feedback direto apelidada de “ajustar sua recomendação”. Se um utilizador dispensar um conteúdo, o modelo regista a preferência para afinar as próximas escolhas de forma imediata.

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Uma cozinha de testes limitada aos EUA

Por enquanto, esta funcionalidade está numa fase inicial de testes restrita a um grupo reduzido de subscritores nos Estados Unidos que utilizam a aplicação em inglês.

A empresa garantiu que os dados recolhidos nesta fase servem estritamente como um laboratório de testes de navegação, não interferindo diretamente com planos de aquisição de conteúdos. Se a recriação agradar aos espectadores, é provável que o modelo chegue a mais mercados num futuro próximo.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
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