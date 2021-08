Acesso ao Ensino Superior: Candidaturas começam hoje…

As candidaturas ao Ensino Superior começaram hoje com quase 53 mil vagas (mais duas mil que o ano passado). Há Instituições que aumentaram o número de cursos e vagas, mas também há outras que reduziram o número de vagas.

A oferta de todas as instituição ronda os 10 mil cursos.

Há quase 53 mil vagas para o Ensino Superior

No âmbito do regime geral de acesso 2021 serão disponibilizadas um número total de 52 242 vagas, e 721 vagas destinadas aos concursos locais, num número total de 52963 vagas, o que representa um aumento de 2% face ao número de vagas disponibilizadas no ano anterior.

Os números divulgados pela DGES há uma semana mostram também o aumento de 3% nas áreas digitais, sobretudo nas instituições em localizadas em regiões com menor pressão demográfica, onde o aumento foi de 3,4% nestes cursos e 2% na generalidade da oferta.

Este ano, as médias desceram em quase todas as disciplinas, para valores próximos das classificações médias obtidas em 2019, antes da pandemia da covid-19, tendo-se registado uma redução particularmente significativa em Matemática A, uma das disciplinas mais importantes para o ingresso no ensino superior (passou de 13,3 valores para 10,6).

O prazo de candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público decorre entre 6 a 20 de agosto. Para acesso ao sistema de candidatura, os candidatos podem utilizar a autenticação com o cartão de cidadão ou chave móvel digital.

Os resultados da 1.ª fase do concurso deverão ser conhecidos em 27 de setembro.

Documentos para consulta:

Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior Público de 2021

