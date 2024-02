A Temu é segura? Atenção a estes esquemas na platforma

Se está nas redes sociais ou utiliza o Google Shopping, é provável que tenha sido bombardeado com anúncios da Temu, um mercado chinês de comércio eletrónico que oferece preços muito baixos em comparação com os seus equivalentes no Ocidente. Mas será que esta plataforma é segura?

Dada a enorme variedade de artigos, estimada em dezenas de milhões, e o número de ofertas de preços ultrabaixos, muitos ocidentais cansados da inflação foram atraídos para o site, de tal forma que a Temu é a aplicação de compras mais descarregada em todo o mundo. E os cibercriminosos vão sempre gravitar para onde há utilizadores, o que significa que tiram partido da Temu como forma de enganar os consumidores incautos.

A ESET, empresa europeia líder em soluções de cibersegurança, explora alguns dos esquemas mais comuns na plataforma.

#1 - Fotos sugestivas de celebridades

Se quiser habilitar-se a receber dinheiro ou recompensas quando faz compras na Temu, pode fazê-lo incentivando outras pessoas a inscreverem-se introduzindo o seu código de referência.

No entanto, os cibercriminosos recorreram às redes sociais para enganar os utilizadores e levá-los a introduzir estes códigos. Um método consiste em publicar fotografias sugestivas de uma celebridade (por exemplo, no Twitter, TikTok, etc.) com uma mensagem que indica que os utilizadores podem aceder a fotos mais explícitas se introduzirem o código na Temu. Claro que não há fotos e o cibercriminoso simplesmente acumula mais referências.

#2 - Benefícios para Fortnite/Roblox

Semelhante à tática anterior, um cibercriminoso partilha nas redes sociais uma mensagem alegando que os utilizadores podem aceder a um cartão de oferta Roblox Robux gratuito, permitindo-lhes comprar atualizações para os seus avatares ou comprar habilidades especiais no site. Tudo o que têm de fazer para reclamar a recompensa é introduzir o código de referência na Temu. Outro esquema popular é a oferta de skins raras do Fortnite. Mais uma vez, não existe qualquer oferta. O cibercriminoso está simplesmente a tirar partido da curiosidade dos utilizadores das redes sociais e do facto da Temu ainda não ser universalmente conhecida.

Produtos enganadores

Não há qualquer sugestão de que a Temu liste produtos de contrafação, mas há relatos de produtos que se aproximam dos limites da violação de patentes sem os ultrapassar. S

e um utilizador fizer uma pesquisa, por exemplo, por um produto Apple, podem-lhe ser apresentados com produtos semelhantes a uma fração do preço. Para um utilizador que não esteja habituado a comércio eletrónico, isto pode resultar em sérios remorsos de comprador.

#4 - Merchandise de celebridades

Outro esquema nas redes sociais que aproveita o poder de atração da Temu envolve publicações falsas de celebridades, editadas para parecerem ter uma parceria comercial com a Temu.

O objetivo final é, mais uma vez, persuadir os fãs a visitarem o site e introduzirem o código de referência, a fim de comprarem produtos com desconto apoiados pela celebridade. Mais uma vez, o negócio não existe e os códigos limitam-se a fazer com que o cibercriminoso ganhe mais dinheiro/recompensas com a Temu.

#5 - Descontos de 90%

Também deve ter cuidado com a publicidade em sites e emails não solicitados que prometem grandes descontos numa vasta gama de produtos da Temu. Utilizam técnicas clássicas de engenharia social, como a criação de um sentimento de urgência através de ofertas limitadas e promoções fantásticas.

Mas ao clicar, o utilizador é levado para um site de phishing a imitar a Temu, onde os cibercriminosos recolhem os seus dados. Assim, eles ficam com os seus dados pessoais e financeiros, mas não há qualquer hipótese de receber a sua encomenda.

Como se manter seguro ao fazer compras na Temu

Para seu crédito, a Temu está a reforçar a sua segurança lançando um programa de recompensa por bugs, bem como a tentar acabar com os esquemas. Recentemente, ganhou injunções preliminares nos EUA contra sites de phishing que se fazem passar pela Temu. No entanto, também é necessário manter-se alerta e lembrar-se destas dicas de segurança da ESET:

Nunca clique em hiperligações em emails não solicitadas ou em anúncios.

Se quiser verificar uma oferta da Temu anunciada online, visite o site de forma independente (por oposição a clicar num link).

Não guarde os seus dados de pagamento na sua conta. Além disso, configure a autenticação de dois fatores (2FA) para que a sua conta esteja protegida por mais do que uma palavra-passe. A Temu oferece agora 2FA baseada em SMS que, embora não seja tão segura como as chaves de segurança de hardware ou mesmo as aplicações de autenticação móvel dedicadas, é melhor do que nada.

Não se deixe enganar por ofertas que lhe peçam para introduzir um código de referência na Temu, especialmente as que envolvem celebridades.

Observe sempre atentamente o que está a comprar para evitar desilusões no futuro.

A Temu oferece promoções especiais e preços baixos. Mas os descontos que parecem demasiado grandes podem muito bem ser um esquema. Pesquise na Internet para ver se mais alguém os menciona como tal.

Em termos mais gerais, tenha cuidado com a quantidade de dados que divulga e com os tipos de permissões que concede à app Temu, ou a qualquer outra aplicação móvel. Eis algumas precauções fáceis de implementar se estiver preocupado com a divulgação de demasiadas informações pessoais à Temu ou a outras lojas e mercados online:

Considere fazer compras no site da plataforma, em vez de o fazer na sua app.

Evite iniciar sessão na Temu utilizando a sua conta das redes sociais ou ligando-a às suas outras contas online.

Utilize cartões de crédito descartáveis ou agregadores de pagamentos como o PayPal, para evitar os danos que o comprometimento dos dados do seu cartão de crédito pode causar.

Peça que a sua encomenda seja enviada para uma caixa postal em vez da sua morada de casa.

Mesmo lojas online legítimas podem ser usadas por cibercriminosos para tentar defraudar os compradores. É importante ter cuidado sempre que fizer compras online, idealmente com software de cibersegurança como o ESET HOME Security Premium instalado no dispositivo onde faz as compras.