A rede Tor é uma das armas mais eficazes contra a censura e contra o bloqueio de informação. Permite uma capa de anonimato muito importante em muitas situações e por isso acaba por ser uma ferramenta única.

Se depende do seu browser para poder funcionar, tem ainda uma dependência muito grande dos utilizadores. Estes podem providenciar em muitos casos os nós de saída ou as pontes para cruzar e anonimizar o acesso à informação. É precisamente aqui que está um problema, com estas pontes estarem a ser cada vez menos.

Para que a rede Tor funcione de forma perfeita, todos os componentes devem estar ativos e serem suficientes. Só assim é garantido o anonimato que muitos utilizadores necessitam para a toda a informação essencial e que necessitam.

Numa publicação recente, o Projeto Tor revelou que está com falta de alguns destes elementos. Do que foi descrito, a rede Tor tem atualmente 1200 servidores de ponte, ou simplesmente pontes, dos quais 900 suportam o protocolo de ofuscação obfs4. Estes são a forma de dar acesso em locais onde a rede TOR está bloqueada.

Desde o início do ano que a rede Tor tem visto este número de pontes diminuir de forma drástica ou sem qualquer renovação. Esta é essencial para que os bloqueios que vão surgindo sejam ultrapassados e assim os utilizadores possam continuar a usar este serviço.

A ideia que o Projeto Tor tem delineada é simples e fácil de conseguir. Quer garantir a criação de novos 200 servidores de pontes obfs4 até ao final do ano. Para isso conta com o auxílio dos utilizadores. As recompensas vão existir, mas serão apenas simbólicas, visto tratar-se de uma organização sem fins lucrativos.

Segundo as métricas do Projeto Tor, desde meados de agosto até agora, os 5 principais países com utilizadores que se ligaram por pontes incluem (por ordem) Rússia, com uma média de 12.480 utilizadores diários; os EUA, com média de 10.726 utilizadores diários; o Irão, com uma média de 3.738 utilizadores diários; Alemanha, com uma média de 2.322 utilizadores; e a Bielorrússia, com média de 1.453 utilizadores.

Ainda sem uma causa conhecida, o Projeto Tor quer assim revitalizar a sua lista de pontes e garantir que este serviço não desaparece. Depende dos utilizadores e de todos os que puderem contribuir de qualquer forma, esperando uma adesão muito grande.