75% das PME consideram a ciberguerra uma ameaça aos negócios

Um estudo da ESET revela que três em cada quatro pequenas e médias empresas consideram os conflitos globais uma ameaça à cibersegurança. Apesar disso, o phishing, as vulnerabilidades por corrigir e a falta de monitorização continuam a ser algumas das principais causas de incidentes.

A ciberguerra e os conflitos internacionais estão a ganhar peso nas preocupações das empresas. Segundo o ESET SMB Cyber Readiness Index 2026, 75% das organizações inquiridas consideram que estes cenários representam uma ameaça real à cibersegurança, com potencial para afetar diretamente a atividade dos negócios.

Apesar da crescente atenção às ameaças emergentes, os problemas mais comuns continuam a ser responsáveis por uma parte significativa dos incidentes. O estudo revela também uma diferença entre a confiança das empresas na sua capacidade de defesa e a realidade dos ataques que enfrentam.

Quase metade das empresas sofreu um incidente de cibersegurança

Embora 68% dos responsáveis inquiridos confiem na capacidade das suas organizações para prevenir ciberataques, 45% afirmam ter sofrido pelo menos um incidente de cibersegurança nos últimos 12 meses.

Entre as principais causas identificadas estão:

Phishing: 26% dos inquiridos apontam esta ameaça como a principal causa de incidentes.

26% dos inquiridos apontam esta ameaça como a principal causa de incidentes. Vulnerabilidades de software por corrigir: 23%.

23%. Falta de monitorização de segurança: 22%.

22%. Palavras-passe fracas: 20%.

Os resultados mostram que, apesar da preocupação com ataques sofisticados e com a utilização de inteligência artificial (IA) pelos cibercriminosos, os riscos mais habituais continuam a ter um peso significativo na segurança das empresas.

Para Michal Jankech, vice-presidente da ESET para o mercado B2B, é essencial que as organizações avaliem de forma realista a sua postura de segurança. O responsável considera que a atenção mediática dedicada às ameaças emergentes pode levar as empresas a desvalorizar problemas mais comuns, criando uma perceção desajustada da sua capacidade de proteção e resiliência.

Perda de dados e interrupção das operações entre os principais receios

As consequências de um ciberataque podem ir muito além dos custos imediatos associados à resolução do incidente. A perda de informação é a principal preocupação das organizações inquiridas, mencionada por 50% dos participantes.

A interrupção das operações surge em segundo lugar, com 40%, enquanto 37% identificam as consequências financeiras como uma das principais preocupações.

A acompanhar a evolução das ameaças constitui o maior desafio de cibersegurança para 34% das organizações. Já 32% destacam a dificuldade de acompanhar as novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial.

Estes dados demonstram a importância de combinar medidas preventivas, atualização regular dos sistemas, monitorização contínua e preparação para responder a incidentes.

Inteligência artificial traz oportunidades e novos riscos

A inteligência artificial está a assumir um papel cada vez mais relevante nas empresas, tanto na transformação dos processos de negócio como na cibersegurança.

De acordo com o estudo da ESET, 73% das organizações inquiridas afirmam estar a integrar esta tecnologia nas suas atividades. No entanto, 70% reconhecem que a sua utilização introduz novos riscos de cibersegurança.

Apesar desta preocupação, apenas o contexto apresentado pelo estudo permite concluir que 60% das organizações dispõem de uma política de utilização de IA.

As empresas pretendem recorrer à tecnologia sobretudo para antecipar ameaças e acelerar a mitigação de ataques. A IA apresenta, assim, uma dupla vertente: pode criar novos desafios de segurança, mas também ajudar as organizações a identificar riscos e a responder mais rapidamente a incidentes.

A existência de políticas claras para a utilização da inteligência artificial, acompanhadas por medidas de segurança adequadas, assume por isso uma importância crescente.

Estudo envolveu 4400 responsáveis de cibersegurança

O ESET SMB Cyber Readiness Index 2026 foi realizado junto de 4400 responsáveis ou influenciadores nas decisões de cibersegurança de organizações com entre 25 e 1000 dispositivos.

A investigação abrangeu 13 países: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, Países Baixos, Suécia, Dinamarca, República Checa, Eslováquia e Japão.

Os resultados reforçam a importância de as pequenas e médias empresas não concentrarem os seus esforços apenas nas ameaças mais recentes ou mediáticas. A correção de vulnerabilidades, a prevenção do phishing, a monitorização dos sistemas e a definição de políticas de segurança continuam a ser medidas fundamentais para reduzir o risco de ciberataques e reforçar a resiliência dos negócios.

Fonte: ESET Portugal.