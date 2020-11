Reino Unido proíbe instalação de equipamentos 5G da Huawei após setembro de 2021

Os problemas mais sérios da Huawei são com o governo norte americano. No entanto, a empresa chinesa também tem tido preocupações com outros países, como por exemplo o Reino Unido. Especialmente no que respeita à Internet de quinta geração.

E o cerco acaba de ficar mais apertado pois o país britânico anunciou hoje uma nova regra que impede que novos equipamentos 5G da Huawei sejam instalados depois de setembro de 2021.

A relação entre a Huawei e o Reino Unido já teve melhores dias, e a culpa é da rede 5G. No início deste ano, até parecia que o país britânico iria ceder ao autorizar a rede ultra rápida da marca chinesa a operar no país. Mas depois vários problemas e incidentes graves se desenrolaram.

Algumas pessoas que estavam contra a implementação da rede de quinta geração no país, destruíram dezenas de antenas 5G, o que contribuiu para diversas dificuldades de comunicação. No entanto este ato de vandalismo esteve também ligado a teorias da conspiração que associavam esta rede à pandemia da COVID-19.

Reino Unido barra instalação de equipamentos 5G da Huawei

O Reino Unido anunciou hoje, 30 de novembro, uma nova regra contra a tecnologia 5G da Huawei. Desta forma, as operadoras de telecomunicações britânicas não vão poder instalar novos equipamentos 5G fabricados pela marca chinesa depois de setembro de 2021.

Com esta medida, o governo pretende remover os equipamentos da fabricante de Shenzhen da sua estrutura da rede ultra-rápida.

De acordo com o Oliver Dowden, Ministro Digital da Reino Unido:

Estou a definir um caminho claro para a remoção completa de fornecedores de alto risco das nossas redes 5G. Isto será feito através de novos poderes e competências sem precedentes para identificar e proibir equipamentos de telecomunicações que representam uma ameaça à nossa segurança nacional.

O Reino Unido já havia ordenado a remoção de todos os equipamentos de telecomunicações da Huawei instalados nas operadoras até 2027. O motivo prende-se com a eliminação do potencial risco de segurança das infraestruturas da rede do país.

Como seria de esperar a China criticou o governo britânico, acusando-o de seguir um caminho semelhante aos EUA. A Huawei referiu na semana passada estar desiludida com o governo britânico por a tentar excluir do mercado 5G, depois de novas publicações definirem que as empresas podem ser multadas em 100.000 libras (~111 mil euros) caso violem esta regra.

Para além disso, o governo do Reino Unido revelou também a sua estratégia para diversificar a rede de componentes 5G. Inicialmente está previsto um investimento de 250 milhões de libras (~278 milhões de euros) para o setor. Este processo envolve a colaboração com a japonesa NEC de modo a estabelecer novas instalações de pesquisa.

Por agora o país também já proibiu a compra de novos equipamentos 5G da Huawei após o final deste ano e ainda está a definir alguns detalhes desta regra.