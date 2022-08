60% dos leitores já têm nas suas casas um contador inteligente ligado

Há relativamente pouco tempo começou a ouvir-se falar sobre os contadores inteligentes. No entanto ainda há uma parte da população portuguesa que não sabe muito bem do que se trata e muito menos tem conhecimento se já têm ou não o seu ligado nas suas casas.

Assim, na nossa última questão semanal, quisemos saber se os nossos leitores já têm nas suas residências um contador inteligente ligado. E parece que a maioria já conta com este sistema. Vamos então conhecer todos os resultados.

Na sua casa já tem um contador inteligente ligado?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.306 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, a maioria dos leitores responderam afirmativamente à questão e confirma que já têm um contador inteligente ligado na sua casa (1.379 votos). Por sua vez, 40% responderam que NÃO têm ainda este serviço (327 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Esta questão originou vários comentários e emails enviados para o Pplware onde algumas pessoas quiseram partilhar a sua experiência com os contadores inteligentes. Nalgumas situações, os utilizadores queixam-se de que ainda não têm um contador inteligente, mas gostavam de ter. Outros, por sua vez, relatam algumas más experiências com estes equipamentos, no sentido de estes não estarem a comunicar devida e automaticamente as leituras às operadoras. Há também quem esteja contente com o serviço, o qual facilita a vida, nomeadamente no que respeita ao ato de dar as leituras da eletricidade.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se na sua casa já tem um contador inteligente ligado.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Podem as placas gráficas Intel Arc ser concorrentes à altura dos modelos da Nvidia e AMD? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

