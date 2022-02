5G da MEO em todas as capitais de distrito e nas regiões autónomas

O 5G já é uma realidade em Portugal. 2022 ficar na história das comunicações como sendo o ano do lançamento comercial da rede 5G.

O 5G da MEO está disponível, desde o primeiro dia de janeiro, em todas as capitais de distrito, estando a decorrer um período de experimental até 31 de março.

Número de subscrições 5G deve atingir os 4,4 mil milhões em todo o mundo

A Altice Portugal acredita que a tecnologia é um facilitador da coesão social e territorial pelo que o investimento na robustez e expansão das suas redes tem sido contínuo e constante. Dos 3 mil milhões de euros investidos, um terço foi dedicado a dotar o País de infraestruturas fixas e móveis, que hoje dão acesso a comunicações de alto débito. São 6 milhões de casas e de empresas com fibra ótica da Altice Portugal e uma rede móvel 4G com cobertura praticamente integral da população (99,7%).

As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores têm sido também uma prioridade na defesa da igualdade de acesso e da proximidade ao território.

A Madeira atingiu, no final de 2021, os 97% de cobertura de fibra ótica. E a rede móvel assegura uma cobertura de cerca de 99,5% em 4G tanto na Ilha da Madeira como na Ilha do Porto Santo. Hoje cerca de metade da população do Funchal já pode ter acesso ao serviço 5G do MEO.

Nos Açores, a rede de fibra ótica irá alcançar, este ano, um valor superior a 97% de cobertura da população e a rede móvel 4G situa-se nos 97,33% estando previstas 20 novas estações móveis. Ponta Delgada tem acesso ao 5G desde 1 de janeiro, sendo que a nova rede móvel vai estar disponível em todas as ilhas do arquipélago até ao final deste ano.

De acordo com Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal...

Acreditamos que o 5G é uma ferramenta para garantir a universalidade de acesso das comunicações a todos os portugueses. Por isso o 5G MEO está disponível, desde a primeira hora do ano, em todas as capitais de distrito dando início a uma nova era tecnológica. De norte a sul, no litoral e no interior e nas Ilhas da Madeira e dos Açores. Para a Altice Portugal todos contam. Por um Portugal mais competitivo, mais digital e mais inclusivo

Estima-se que, nos próximos cinco anos, o número de subscrições 5G atinja os 4,4 mil milhões em todo o mundo (metade de todas as subscrições móveis). Estes dados do Ericsson Mobility Report refletem a importância desta nova tecnologia móvel e a forma como irá alterar o cenário nacional e mundial das telecomunicações.

A Altice Portugal, alicerçada num legado histórico de inovação e na confiança dos clientes MEO e Altice Empresas começa agora, também na tecnologia 5G, a consolidar a sua liderança de mercado.