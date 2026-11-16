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Inteligência Artificial

YouTuber conseguiu hackear um carro em 5 minutos com o Claude Code

1 Comentário

Um criador de conteúdos desafiou o Claude Code a ler dados do automóvel através de um adaptador Bluetooth de baixo custo, sem escrever ele próprio o código, e o resultado foi um painel funcional apresentado no navegador.

Os automóveis modernos incluem computadores que acompanham parâmetros como a temperatura do líquido de refrigeração, sendo grande parte da informação acessível através de uma porta de diagnóstico normalizada. Para a ler é habitual recorrer a um scanner OBD-II ou a software compatível.

Contudo, o nome por detrás do canal de YouTube Yotty Labs quis perceber se uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) seria capaz de criar sozinha o software necessário. Para isso, ligou um adaptador OBD-II à porta de diagnóstico do carro do pai, emparelhou-o com o portátil e abriu o Claude Code.

Apesar do título do vídeo, a experiência é menos dramática, uma vez que se tratou de um acesso normal e autorizado aos dados de diagnóstico, sem qualquer tentativa de contornar sistemas de segurança. Aliás, o YouTuber admitiu que o carro não foi hackeado no sentido tradicional.

Do diagnóstico ao Knight Rider

A instrução dada ao Claude Code foi única e consistiu em descobrir como comunicar com o veículo, obter a informação de diagnóstico disponível e apresentá-la no navegador. O pedido incluía o regime do motor em tempo real, a temperatura do líquido de refrigeração, outras leituras de sensores e os códigos de avaria. O YouTuber impôs ainda que o sistema deveria apenas ler informação e nunca enviar comandos que pudessem alterar o funcionamento do veículo.

Segundo o relato, o Claude identificou o adaptador como um dispositivo série, escreveu e testou scripts em Python para comunicar com ele, e criou um servidor local que encaminha os dados do carro para um painel acessível no navegador.

Em cerca de cinco minutos, a interface gerada pela IA já apresentava a temperatura do líquido de refrigeração, o regime do motor e o estado do diagnóstico. O painel não indicava quaisquer códigos de avaria e o conta-rotações reagia em tempo real quando o motor era acelerado.

O YouTuber destacou o facto de tudo funcionar sem fios, num portátil, através de um adaptador que custou menos de três euros na Temu, com um código escrito pelo próprio Claude Code. Além disso, programador há mais de duas décadas, o YouTuber estimou que fazer o mesmo por si próprio poderia ocupar-lhe a maior parte de um dia.

Num segundo momento, o YouTuber pediu ao Claude que redesenhasse o painel ao estilo do Knight Rider, com instrumentos vermelhos. A IA fez as alterações visuais e manteve as funções de diagnóstico.

Curiosamente, a demonstração mostra que ferramentas como o Claude Code podem tratar de grande parte da base técnica de um projeto, permitindo que as pessoas se concentrem no que pretendem fazer em vez de gastarem horas a descobrir como o conseguir. Nas palavras do próprio YouTuber, há quem programe por gostar de programar e há quem o faça por gostar de construir coisas, e ele pertence ao segundo grupo, pelo que testes como este são impressionantes.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Claude Code

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Comentários

1
  1. Avatar de Rodrigo
    Rodrigo

    Adeus nerds e linux users, o claude substitui vos!

    Responder

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