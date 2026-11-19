A Anthropic fixou em 83 dólares por ação o preço da sua oferta pública inicial (em inglês, IPO), acima do intervalo de 70 a 78 dólares inicialmente indicado, numa operação que totaliza cerca de 81,3 mil milhões de dólares e supera a oferta inicial da SpaceX, com as ações a estrearem-se esta quinta-feira, no Nasdaq, sob o símbolo ANT.

A empresa responsável pelo Claude anunciou, ontem, o preço final da sua entrada em bolsa, num processo que mobilizou investidores institucionais e de retalho em vários países. A operação ficou acima do que estava inicialmente previsto, tanto no preço como no número de ações colocadas.

Preço e dimensão da oferta

Quando lançou o roadshow, a 10 de novembro, a Anthropic previa vender 825 milhões de ações de Classe A a um preço entre 70 e 78 dólares. A oferta acabou por ser aumentada para 980 milhões de ações, das quais 956.351.354 são vendidas pela própria empresa e 23.648.646 por acionistas vendedores, que ficam com o respetivo produto da venda.

Multiplicando o número de ações pelo preço obtém-se um valor bruto de cerca de 81,3 mil milhões de dólares, dos quais aproximadamente 79,4 mil milhões correspondem às ações vendidas pela Anthropic, antes de comissões e despesas.

Os subscritores têm ainda uma opção de 30 dias para comprar até 147 milhões de ações adicionais, que, a este preço, representaria cerca de 12,2 mil milhões de dólares. O fecho da operação está previsto para 20 de novembro.

Um recorde com ressalvas

O valor supera o da SpaceX, que em junho levantou 75 mil milhões de dólares na oferta inicial e 85,7 mil milhões no total, depois de os subscritores exercerem a opção de sobreatribuição.

Conforme acautelado pela CNBC, a comparação depende de se contar ou não esta opção: a Anthropic ultrapassa a SpaceX no valor-base, mas a SpaceX continua à frente se for considerado o total final.

ANT na Europa

De acordo com a Bloomberg, que consultou documentos enviados aos reguladores, a Anthropic vendeu cerca de 1,1 mil milhões de dólares em ações a pequenos investidores europeus. Foram pouco mais de 3,6 milhões de ações no Reino Unido e perto de 9,7 milhões na União Europeia, na Noruega e na Suíça, o que corresponde a cerca de 1,4% da oferta total.

Segundo a informação disponível, a Anthropic não planeia, para já, cotar as ações em bolsas estrangeiras, pelo que a compra de ações, a partir de agora, deverá fazer-se através de uma corretora com acesso ao Nasdaq.

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