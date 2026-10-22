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Uber coloca 30 mil funcionários a trabalhar com o ChatGPT Work

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A Uber e a OpenAI reforçaram a sua parceria, com a gigante dos transportes a anunciar que toda a sua força de trabalho global, cerca de 30 mil pessoas, passará a utilizar o ChatGPT Work.

Expansão da parceria entre a Uber e a OpenAI

O ChatGPT Work foi lançado em julho como um agente de IA focado no ambiente empresarial, permitindo que equipas o implementem em diversos fluxos de trabalho. A Uber, que inicialmente testou a ferramenta com mil funcionários no início do ano, decidiu agora alargar a sua utilização a toda a empresa.

Os resultados preliminares foram encorajadores, com cerca de 80% dos primeiros utilizadores a serem profissionais não-engenheiros de departamentos como finanças, operações e produto, segundo revelou Sumanth Sukumar, vice-presidente de engenharia da Uber.

De acordo com Sukumar, os colaboradores utilizaram o ChatGPT Work para uma vasta gama de tarefas, desde a análise de dados complexos das operações para identificar tendências e desenvolver recomendações, até à localização de materiais de formação para diferentes mercados e línguas, passando pela criação de painéis interativos personalizados para a gestão do trabalho diário.

A empresa não divulgou o valor do investimento nesta implementação, mas garantiu que irá monitorizar de perto a forma como os funcionários utilizam a ferramenta.

Vamos analisar como os funcionários estão a usar a tecnologia, os tipos de fluxos de trabalho que desenvolvem e como isso os ajuda a trabalhar de forma mais eficaz. Avaliaremos esses resultados e usaremos o que aprendermos para orientar a forma como implementamos a IA em toda a empresa.

Afirmou o responsável.

Uber

Uma abordagem experimental

A Uber parece não ter ainda uma estratégia totalmente definida sobre a melhor forma de tirar partido do ChatGPT, optando por uma abordagem flexível que dá espaço às equipas para experimentarem.

A nossa abordagem é disponibilizar ferramentas de IA poderosas em toda a Uber, ao mesmo tempo que damos espaço às equipas para experimentarem.

Explicou Sukumar.

Como exemplo, a empresa criou este ano 30 “AI pods”, equipas de engenheiros de IA que foram integradas em vários departamentos durante duas semanas para automatizar partes-chave do seu trabalho.

Estes ‘AI pods’ mostraram-nos quanto potencial existe quando combinamos experiência técnica com um conhecimento profundo de uma função específica.

Acrescentou.

A OpenAI colaborou estreitamente com a Uber na integração do chatbot, num esforço da criadora do ChatGPT para expandir o seu negócio empresarial e competir com rivais como a Anthropic.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
ChatGPT Work inteligência artificial OpenAI uber

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