A Coreia do Sul enviou um alerta de emergência de nível máximo para todos os telemóveis do país antes do exame nacional de acesso ao ensino superior e detetou 22 smartphones que os candidatos não tinham entregado.

Na quinta-feira, realizou-se o College Scholastic Ability Test (CSAT), conhecido como suneung, com 551.864 candidatos em 1312 centros de exame, e cujos resultados podem condicionar a universidade e o curso a que cada aluno acede.

O exame decorreu num contexto de grande preocupação com fraudes assistidas por IA, depois de Han Won-seok, o melhor classificado no exame nacional de acesso à profissão de contabilista fiscal (ou tax accountant), que tinha acertado 159 das 160 questões da primeira fase, ter admitido que copiou com uma microcâmara, um smartphone e IA generativa.

Um alarme para localizar telemóveis

Às 8h30, 10 minutos antes do início da primeira prova, o governo enviou o alerta, com um sinal sonoro de 10,5 segundos que não pode ser desativado pelos utilizadores. Segundo a vice-ministra da Educação, Choi Eun-ok, o aviso permitiu detetar 22 smartphones em nove cidades e províncias, sem indícios, até ao momento, de que esses alunos tivessem também dispositivos como microcâmaras.

Um fiscal a recolher itens proibidos, incluindo telemóveis, antes do College Scholastic Admission Test, na Escola Secundária Yongsan, no centro de Seul. Crédito: YONHAP, via Korea JoongAng Daily

Os estudantes foram encaminhados para verificação após a primeira sessão e, se se confirmar fraude com dispositivos avançados, o ministério admite apresentar queixa por obstrução de funções oficiais mediante fraude.

Depois disso, seguiram-se alertas às 14h21, enquanto se recolhiam os enunciados e as folhas de resposta da terceira prova, e às 14h57, já durante a quarta. Na véspera, o governo tinha dito que seriam enviados sem aviso, mas acabou por anunciar as horas por mensagem, às 13h00 e às 14h45. O Ministério do Interior justificou a decisão com a necessidade de reduzir o incómodo e a confusão entre a população.

Esta foi a primeira vez que um alerta deste tipo chegou a toda a população desde a criação do sistema, em 2017, e o Korea JoongAng Daily relata reações de surpresa: dois japoneses num café de Seul tiveram de traduzir a mensagem, um cidadão pensou por instantes que tinha começado uma guerra, e um funcionário público que saíra de um turno noturno queixou-se de não ter conseguido dormir.

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