Trump decreta fim do termo Inteligência Artificial e EUA adotam Superinteligência

O governo dos EUA tomou uma decisão que promete alterar a forma como o mundo encara o desenvolvimento tecnológico. Através de uma ordem executiva, Donald Trump determinou que todas as agências federais deixem de utilizar a designação Inteligência Artificial. A partir de agora, a documentação governamental, as comunicações e os relatórios oficiais passam a adotar exclusivamente o nome de Superinteligência, abreviado como SI.

O fim de uma era histórica para a tecnologia

A justificação apresentada pela administração norte-americana assenta na ideia de que a designação tradicional se tornou obsoleta perante a velocidade das soluções atuais. O termo original, concebido na década de 1950 durante os primórdios da computação, sugeria apenas a imitação ou a automatização das capacidades cognitivas humanas. Segundo a visão oficial de Washington, os sistemas mais recentes ultrapassaram essa barreira inicial e exigem um vocabulário que espelhe com maior precisão o seu verdadeiro alcance no dia a dia.

O pacto assinado pelos gigantes de Silicon Valley

Esta alteração de vocabulário surgiu alinhada com um evento de grande relevo político que juntou os líderes das maiores tecnológicas mundiais. Nomes de proa da indústria marcaram presença na capital norte-americana para subscrever um acordo de princípios focado na segurança dos novos modelos. Em vez de avançar para um quadro legislativo rígido com restrições pesadas, a Casa Branca optou por incentivar a autorregulação responsável do setor através de compromissos morais assumidos diretamente pelas empresas criadoras.

Os responsáveis executivos defenderam a urgência em acelerar o passo para garantir a supremacia no xadrez geopolítico global, mantendo os olhos postos na concorrência internacional. O discurso oficial reforça que a liderança neste segmento ditará o equilíbrio económico e científico das próximas décadas. Ao afastar normas excessivamente restritivas, a administração pretende eliminar potenciais travões burocráticos ao investimento privado.

O que muda a partir de agora na prática

A aplicação prática do novo decreto já tem prazos bem definidos para a máquina do Estado. O gabinete responsável pelas políticas de ciência e tecnologia tem agora cerca de dois meses para redigir uma proposta legislativa detalhada destinada ao Congresso. Esse documento deverá fixar o enquadramento formal de Superinteligência e harmonizar as referências existentes nos diferentes diplomas legais em vigor.

A comunidade científica e académica recebeu a notícia com cautela, lembrando que a literatura técnica sempre reservou o termo para sistemas que ultrapassam globalmente as capacidades intelectuais da humanidade. Para o utilizador comum e para o consumidor de produtos digitais, o impacto prático imediato será reduzido no quotidiano. No entanto, a nível institucional, assiste-se a uma profunda viragem na narrativa política que redefine a forma como a tecnologia é apresentada aos cidadãos.

Resta agora saber como os restantes blocos económicos, em particular a União Europeia com as suas regras comunitárias próprias, irão reagir a esta redefinição conceptual promovida do outro lado do Atlântico. Washington deu o primeiro passo e o ecossistema tecnológico mundial terá agora de se adaptar a esta nova realidade comunicacional.