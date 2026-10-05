Trump cria “Força da Superinteligência” e quer dominar o futuro da IA antes que seja tarde

A corrida pelo domínio da tecnologia deu mais um passo decisivo. Donald Trump anunciou a criação da “Força da Superinteligência”, uma estrutura estratégica instalada no seio da Casa Branca e do governo federal. O objetivo é acelerar e liderar todos os esforços ligados à IA dos EUA, garantindo a dianteira global perante os principais rivais económicos.

A nova unidade de coordenação será liderada por Jay Clayton, diretor de Inteligência Nacional, com uma missão bem delineada desde o primeiro minuto. Ao contrário de abordagens mais burocráticas focadas em restrições, a prioridade desta força especial assenta na coordenação estratégica e no incentivo ao ecossistema tecnológico, colocando a regulamentação agressiva expressamente em segundo plano.

Estrutura direta na Casa Branca para liderar setor

Este grupo de trabalho terá como responsabilidade articular o diálogo entre o governo federal, os consumidores, as entidades de interesse público e os próprios gigantes tecnológicos. Para assegurar rapidez nas decisões, a estrutura vai reportar diretamente a Donald Trump e à sua chefe de gabinete, Susie Wiles, tornando os avanços nesta área uma matéria de máxima relevância para a presidência norte-americana.

A iniciativa consolida também uma mudança de discurso evidente na administração dos Estados Unidos. Dias antes desta revelação, foi dada uma diretiva clara aos organismos oficiais para substituir a designação tradicional de Inteligência Artificial pelo termo “superinteligência”, numa manobra de comunicação destinada a renovar a perceção pública e responder ao ceticismo crescente em torno deste segmento.

Gigantes da tecnologia fecham acordo com o governo

A estratégia governamental culminou numa reunião de alto nível na Casa Branca, juntando os principais líderes das maiores tecnológicas mundiais. O encontro abordou a evolução dos modelos avançados, a necessidade urgente de novos centros de dados e a segurança das infraestruturas de processamento, elementos vitais para sustentar o salto que muitos já comparam à própria revolução industrial e à chegada da Internet.

À mesa estiveram figuras de proa da indústria como Elon Musk, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Dario Amodei e Greg Brockman. No final dos trabalhos, os representantes das seis gigantes da tecnologia formalizaram com a administração norte-americana um compromisso voluntário de segurança para monitorizar capacidades e prevenir potenciais ciberataques.

O pacto prevê a aplicação de controlos internos permanentes, auditorias de risco e revisões conduzidas por entidades externas para mitigar falhas críticas. Com este plano, Washington quer ditar o ritmo da superinteligência à escala mundial, estabelecendo uma ponte inédita entre o poder político e as empresas que constroem a tecnologia do amanhã.